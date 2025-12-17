Είναι μια πραγματικότητα ότι μια στις τρεις γυναίκες άνω των 50 ετών θα διαγνωστεί με οστεοπόρωση. Τι ακριβώς είναι αυτή η πάθηση; Καταρχάς, εμφανίζεται όταν ο οργανισμός αποτυγχάνει να αντικαταστήσει τα παλιά οστά καθώς αυτά διασπώνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα οστά να γίνονται εύθραυστα και αδύναμα, γεγονός που τα καθιστά πιο επιρρεπή σε κατάγματα, ενώ παράλληλα δυσχεραίνει την επούλωση.

Οπως αναφέρει σε άρθρο του το Science Alert, με την πάροδο των ετών, η καθημερινή απόφαση μεταξύ τσαγιού ή καφέ θα μπορούσε να κάνει μεγάλη διαφορά στην υγεία των οστών των γυναικών. σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Διεξήχθη από ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας οι οποίοι ανέλυσαν τις συνήθειες κατανάλωσης τσαγιού και καφέ περίπου 9.700 γυναικών ηλικίας άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ευρύτερης μελέτης για την οστεοπόρωση. Οι συμμετέχουσες ανέφεραν οι ίδιες τις τάσεις τους σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τέσσερις φορές σε μια περίοδο περίπου 10 ετών.

Advertisement

Advertisement

Η μελέτη συνέλεξε επίσης δεδομένα σχετικά με την υγεία των οστών των γυναικών, μετρώντας την οστική πυκνότητα (BMD) στο ισχίο και στο στενό τμήμα της σύνδεσης του μηριαίου οστού με το ισχίο, χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι ακτίνων Χ για να συμπεράνει την περιεκτικότητα των οστών σε ανόργανα άλατα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Οι γυναίκες που έπιναν τακτικά τσάι έτειναν να έχουν ελαφρώς αλλά σημαντικά υψηλότερη BMD ισχίου από εκείνες που δεν έπιναν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενώσεις του τσαγιού που ονομάζονται κατεχίνες θα μπορούσαν να προσφέρουν ώθηση στα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την οικοδόμηση των οστών μας. Η κατανάλωση τσαγιού φάνηκε επίσης να έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση σε γυναίκες με παχυσαρκία.

Οι συνήθειες καφέ, από την άλλη πλευρά, είχαν ανάμεικτα αποτελέσματα. Οι γυναίκες που έπιναν περισσότερα από πέντε φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλότερη BMD, υποστηρίζοντας μελέτες που δείχνουν ότι η καφεΐνη έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απορρόφηση του ασβεστίου.

Η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας καφέ συσχετίστηκε επίσης με μειωμένη οστική πυκνότητα του μηριαίου οστού σε γυναίκες που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση κάθε φαρμάκου στην υγεία των οστών μπορεί να ενισχυθεί όταν συνδυάζεται.

Η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας καφέ συσχετίστηκε επίσης με μειωμένη BMD του μηριαίου οστού σε γυναίκες που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση κάθε φαρμάκου στην υγεία των οστών μπορεί να ενισχυθεί όταν συνδυάζεται.

Δηλαδή, θα πρέπει να κόψουμε τον καφέ;

Οχι, βέβαια. «Τα αποτελέσματά μας δεν σημαίνουν ότι πρέπει να κόψουμε τον καφέ ή να αρχίσουμε να πίνουμε τόνους τσάι», λέει ο επιδημιολόγος Ενγου Λιου από το Flinders. «Αλλά υποδηλώνουν ότι η μέτρια κατανάλωση τσαγιού θα μπορούσε να είναι ένας απλός τρόπος για την υποστήριξη της υγείας των οστών και ότι η πολύ υψηλή κατανάλωση καφέ μπορεί να μην είναι ιδανική, ειδικά για τις γυναίκες που πίνουν αλκοόλ».

Advertisement

Και συνέχισε:

«Ενώ το ασβέστιο και η βιταμίνη D παραμένουν ακρογωνιαίοι λίθοι της υγείας των οστών, το τι υπάρχει στο φλιτζάνι μας θα μπορούσε επίσης να παίξει ρόλο». Και κατέληξε: « (Τα ευρήματά μας) υποδηλώνουν ότι η μέτρια κατανάλωση τσαγιού θα μπορούσε να είναι ένας απλός τρόπος για την υποστήριξη της υγείας των οστών και ότι η πολύ υψηλή κατανάλωση καφέ μπορεί να μην είναι ιδανική, ειδικά για τις γυναίκες που πίνουν αλκοόλ.

Και πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε οστεοπόρωση;

Σύμφωνα με την Clevelandclinic.org, η οστεοπόρωση δεν έχει συμπτώματα όπως πολλές άλλες παθήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης την αποκαλούν μερικές φορές «σιωπηλή ασθένεια».

Advertisement

Δεν θα αισθανθούμε ή δεν θα παρατηρήσουμε τίποτα που να σηματοδοτεί ότι μπορεί να την έχουμε. Δεν θα έχουμε πονοκέφαλο, πυρετό ή στομαχόπονο που να μας «ενημερώνει» ότι κάτι στο σώμα μας δεν πάει καλά.

Το πιο συνηθισμένο «σύμπτωμα» είναι το ξαφνικό σπάσιμο ενός οστού. Ειδικά μετά από μια μικρή πτώση ή ένα μικρό ατύχημα που συνήθως δεν θα μας έβλαπτε.

Παρόλο που η οστεοπόρωση δεν προκαλεί άμεσα συμπτώματα, μπορεί να παρατηρήσουμε μερικές αλλαγές στο σώμα μας που ίσως σημαίνουν ότι τα οστά μας χάνουν δύναμη ή πυκνότητα. Αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια της οστεοπόρωσης μπορεί να περιλαμβάνουν:

Advertisement

Απώλεια μιας ίντσας ( 2,54 εκατοστά) ή περισσότερο από το ύψος μας

Αλλαγές στη φυσική σας στάση του σώματός μας, όπως να σκύβουμε γενικώς ή να σκύβουμε περισσότερο προς τα εμπρός

Δύσπνοια (αν οι δίσκοι στη σπονδυλική μας στήλη συμπιέζονται αρκετά ώστε να μειώνουν την πνευμονική μας χωρητικότητα)

Πόνος στη μέση

Μπορεί να είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε αλλαγές σωματική μας εμφάνιση. Ένα αγαπημένο μας πρόσωπο μπορεί να είναι πιο πιθανό να τις δει, ειδικά το ύψος ή τη στάση του σώματός μας. Οι άνθρωποι μερικές φορές αστειεύονται με τους φίλους ή τα μέλη της οικογένειας που «συρρικνώνονται» καθώς μεγαλώνουν. Αλλά αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι θα πρέπει να επισκεφθούμε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για μια εξέταση οστικής πυκνότητας.

Περίπου 1 στους 3 ενήλικες άνω των 50 ετών που δεν πάσχουν από οστεοπόρωση έχει οστεοπενία. Αυτό σημαίνει ότι η οστική μας πυκνότητα είναι χαμηλότερη από ό,τι θα έπρεπε για την ηλικία μας. Πρόκειται για ένα πρώιμο σημάδι οστεοπόρωσης. Η οστεοπενία μπορεί να εξελιχθεί σε οστεοπόρωση εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nutrients.

Με πληροφορίες από: sciencealert.com , clevelandclinic.org

Advertisement