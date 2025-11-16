Η κυβέρνηση αναμορφώνει πλήρως το πρόγραμμα Golden Visa, απλοποιώντας τις διαδικασίες, ενοποιώντας τα δικαιολογητικά και κατευθύνοντας τις επενδύσεις σε ακίνητα που εξυπηρετούν στεγαστικές και κοινωνικές ανάγκες.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (που υπογράφουν Πιερρακάκης, Θεοδωρικάκος και Πλεύρης) για πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν σε real estate, προβλέπει ενιαίο πλαίσιο δικαιολογητικών για όλους τους τύπους επένδυσης (αγορά, χρονομεριστική μίσθωση, διατηρητέα, αλλαγή χρήσης, οικόπεδα κ.λπ.) και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, με φυσική παρουσία μόνο για τα βιομετρικά. Θεσπίζεται υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση, παράβολο 2.000 ευρώ ανά αίτηση και προξενικό τέλος 180 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Κεντρικός στόχος είναι να σταματήσει η χρήση της Golden Visa για μαζικές αγορές διαμερισμάτων που οδηγούνται σε βραχυχρόνια μίσθωση. Για νέες επενδύσεις από το 2024 και μετά απαγορεύονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιτρέπονται μόνο χρονομεριστικές και μακροχρόνιες συμβάσεις τουλάχιστον πέντε ετών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Παράλληλα, δίνονται κίνητρα για μετατροπή παλιών βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων σε κατοικίες, με τεχνική έκθεση που πιστοποιεί ότι δεν λειτουργούσαν τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ για επενδύσεις σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια μπορεί να υπολογίζεται είτε η αξία αγοράς μαζί με το κόστος ανέγερσης είτε μόνο το κόστος ανέγερσης. Στα διατηρητέα απαιτείται επιπλέον τεχνική έκθεση ολοκλήρωσης εργασιών αποκατάστασης ή ανακατασκευής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η νέα ρύθμιση στοχεύει στον περιορισμό της κερδοσκοπίας στην αγορά κατοικίας, στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση και στη στροφή των επενδυτών προς παλαιά, κλειστά και διατηρητέα κτίρια, μετατρέποντας τη Golden Visa σε εργαλείο αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος.