“Φορτωμένοι” με απλήρωτα χρέη και υποχρεώσεις δυσανάλογες του μεγέθους αναρίθμητοι μικρομεσαίοι έμποροι και καταστηματάρχες επέλεξαν να μην κάνουν φέτος διακοπές για να “κρατήσουν” τις επιχειρήσεις τους ανοικτές!

Μακριά από τη χαλάρωση του καλοκαιριού και τις ελληνικές παραλίες, χιλιάδες μικροεπαγγελματίες στην Ελλάδα θυσιάζουν τις διακοπές τους για να κρατήσουν ζωντανή την επιχείρησή τους και να αντεπεξέλθουν στα συσσωρευμένα χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη ξεπερνούν τα 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 42 δισ. οφείλονται από ιδιώτες και 67 δισ. από επιχειρήσεις.

Στο παρασκήνιο, ο «εμποράκος» των μικρών καταστημάτων, των εστιατορίων, των φούρνων και των συνεργείων παραμένει πίσω από τον πάγκο, ενώ οι υπάλληλοί του παίρνουν άδεια. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά… αφού αν δεν τους δώσει την άδεια που δικαιούνται θα έρθει αντιμέτωπος με το νόμο και τα πρόστιμα. Οι ίδιοι θυσιάζουν τη δική τους ξεκούραση, αποκαλύπτοντας την αγωνία τους για να μη χαθεί ούτε μια μέρα της καλοκαιρινής σεζόν και να πληρωθούν τα χρέη. Άλλωστε, όπως δείχνει και η κίνηση στις περιφερειακές εμπορικές αγορές των Προαστείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και πολλοί πελάτες τους παραμένουν αυτό το καλοκαίρι στην πόλη, είτε μειώνοντας σημαντικά τις ημέρες των διακοπών τους, είτε φεύγοντας μόνο τα Σαββατοκύριακα για κοντινούς προορισμούς…

Από ρύθμιση σε ρύθμιση…

Για να αποφύγουν το λουκέτο, οι μικρομεσαίοι αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη ρύθμιση: 12 ή 24 δόσεις, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, διακανονισμούς με τις τράπεζες, ακόμα και προσωρινές συμφωνίες με τους προμηθευτές τους… ώστε να διατηρήσουν τη φορολογική και ασφαλιστική τους ενημερότητα και να έχουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή εμπορεύματα που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Όσοι έχουν μπει στις “παλιές” ρυθμίσεις των 120 δόσεων προσπαθούν να τις διατηρήσουν πάση θυσία και όσοι χάνουν τις μικρές “δωδεκάρες” ή “εικοσιτεσσάρες” υποβάλλουν νέες αιτήσεις στο Δημόσιο για να τις “ξαναστήσουν”… Πηγαίνοντας κυριολεκτικά από ρύθμιση σε ρύθμιση!

Πού προσβλέπουν; Στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και σε ένα συνεκτικό σχέδιο με εξορθολογισμό των φορολογικών συντελεστών, οριστική κατάργηση ξεχασμένων μνημονιακών επιβαρύνσεων, πραγματικές ανάσες ρευστότητας και πιο ευέλικτες ρυθμίσεις χρεών.

Ζουν με το φόβο!

Την ίδια ώρα, ο φόβος των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης – κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δέσμευση εσόδων, αναγκαστικοί πλειστηριασμοί κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων – κρέμεται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους. Η απειλή ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να τους «κλείσει» από τη μια μέρα στην άλλη, τους αναγκάζει να παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, δουλεύοντας ακόμη και τις μέρες που οι άλλοι ξεκουράζονται. Άλλωστε η ηλικία στην οποία βρίσκονται πολλοί από αυτούς, τους κάνεις να πιστεύουν ότι δεν έχουν άλλο δρόμο, παρά μόνο να προσπαθήσουν να κρατήσουν με κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις τους ανοικτές…

Ακόμα και η νέα μικρή διόρθωση που ήρθε για τους managers και τα μέλη Δ.Σ. χρεωμένων εταιρειών, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να μεταβιβάζουν προσωπικά τους ακίνητα χωρίς τον κίνδυνο της εξολοκλήρου δέσμευσης των ποσών από το κράτος, δεν αφορά τους περισσότερους από τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων ατομικών επιχειρήσεων που συνεχίζουν να δίνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα επιβίωσης…

Το αν θα αντέξουν, θα κριθεί από το κατά πόσο η πολιτεία θα τους δώσει εργαλεία για να σταθούν όρθιοι και να συνεχίσουν να αποτελούν αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε “ραχοκοκαλιά” της ελληνικής οικονομίας.