Η AKTOR Α.Ε. Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων ολοκλήρωσε τη διάσπαση με απόσχιση δύο βασικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου και της ενίσχυσης της διαφάνειας και ευελιξίας στη διοίκηση, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία προχώρησε:

Advertisement

Advertisement

Στην απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών , ο οποίος εισφέρθηκε στη νέα θυγατρική “AKTOR Κατασκευές, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε.” , με διακριτικό τίτλο AKTOR Κατασκευές.

, ο οποίος εισφέρθηκε στη νέα θυγατρική , με διακριτικό τίτλο AKTOR Κατασκευές. Στην απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ο οποίος εισφέρθηκε στην εταιρεία “AKTOR Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Μονοπρόσωπη Α.Ε.”, με διακριτικό τίτλο AKTOR Participations Concessions – PPP Projects.

Οι σχετικές πράξεις εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε επωφελούμενη εταιρεία καθίσταται καθολική διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αντίστοιχου κλάδου.

Η ΑΚΤΩΡ επισημαίνει ότι η διάσπαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου, με στόχο τον εξορθολογισμό της εταιρικής δομής και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιμέρους δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία αναμένεται να εστιάσει πλέον περισσότερο σε ενεργειακά έργα, επενδύσεις υποδομών και διαχείριση συμμετοχών, ενώ οι νέες θυγατρικές θα αναλάβουν εξειδικευμένα τους τομείς των κατασκευών και των έργων παραχώρησης – ΣΔΙΤ.