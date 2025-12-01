Αυξημένες κατά 548.356 ευρώ ή αλλιώς κατά 4,38% συγκριτικά με το 2023 ανήλθαν οι πωλήσεις στα ελληνικά σούπερ μάρκετ για το έτος 2024, σύμφωνα με την 29η έκδοση του «Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» που κυκλοφορεί από την Boussias Media.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του «Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» αντλήθηκαν από τους ισολογισμούς χρήσεων των 43 μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου εκτός από την Lidl Ελλάς, η οποία δεν δημοσιεύει τον ισολογισμό της.

Advertisement

Advertisement

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δέκα μεγαλύτερες ως προς τον κύκλο εργασιών τους επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, εμφάνισαν ακριβώς την ίδια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων συγκριτικά με το σύνολο των 43 εταιρειών του δείγματος 4,38%, με τις πωλήσεις τους να ανέρχονται σε 11,99 δισ. ευρώ, ποσό που αναλογεί στο 91,81% του συνόλου των πωλήσεων των 43 εταιρειών που εξετάστηκαν.

Από τα συμπεράσματα της έκδοσης της Boussias Media, προκύπτει ότι το 2024 ήταν μια καλή χρονιά για τα ελληνικά σούπερ μάρκετ όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά τους. Αυξημένα λειτουργικά και μισθολογικά κόστη, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που προκάλεσε ο πληθωρισμός, φαίνεται ότι δεν επηρέασαν αρνητικά τον κλάδο.

Οι υψηλότερες πωλήσεις στα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Τις υψηλότερες πωλήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων καταγράφει ο Σκλαβενίτης, ο τζίρος της οποίας διαμορφώθηκε στα 4,65 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 336,21 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κατά 7,79% σε σχέση με το 2023.

Αντίστοιχα, στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΑΒ Βασιλόπουλος, με ετήσιες πωλήσεις 1,94 δισ. ευρώ, μειωμένες ωστόσο κατά 1,75% σε σχέση με το 2023. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μετρό με αύξηση πωλήσεων 2,00% και ετήσιο κύκλο εργασιών τα 1,62 δισ. ευρώ.

Ακολουθεί ο Μασούτης με άνοδο πωλήσεων κατά 5,94%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,14 δισ. ευρώ, έναντι 1,08 δισ. ευρώ το 2023. Αμέσως μετά είναι ο Κρητικός με άνοδο 10,78% και επιπλέον 75,71 εκατ. ευρώ, η Πέντε με μείωση 3,99% και τζίρο 514,29 εκατ. ευρώ, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Market In (418,61 εκατ. ευρώ), Bazaar (248,39εκατ. ευρώ) και Χαλκιαδάκης (239,8 εκατ. ευρώ).

Η λίστα με τις υψηλότερες πωλήσεις ελληνικών σούπερ μάρκετ:

Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης (4,65 δισ. ευρώ)

Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος (1,94 δισ. ευρώ)

Μετρό (1,62 δισ. ευρώ)

Δ. Μασούτης (1,14 δισ. ευρώ)

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός (75,71 εκατ. ευρώ)

Πέντε (514,29 εκατ. ευρώ)

Market In (418,61 εκατ. ευρώ)

Bazaar (248,39εκατ. ευρώ)

Χαλκιαδάκης (239,8 εκατ. ευρώ)



