Στην Ελλάδα μεταβαίνει από τις 26 έως τις 28 Μαΐου αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διερευνήσει τις καταγγελίες περί οργανωμένης απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις και να αξιολογήσει τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές αρχές.

Στο επίκεντρο των επαφών των ευρωβουλευτών θα βρεθούν οι έρευνες για πιθανές παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και οι μηχανισμοί διαφάνειας και ελέγχου που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ Μαργαρίτη Σχοινά καθώς και με ανώτερους υπηρεσιακούς παράγοντες αρμόδιους για τις αγροτικές επιδοτήσεις, τα δημόσια έσοδα, τη διαφάνεια και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, προβλέπονται επαφές με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, δημοσιογράφους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Τόμας Ζντεχόφσκι, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από την Τσεχία. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης η Μόνικα Χολμάιερ (ΕΛΚ, Γερμανία), η Λουτσία Ανουντσιάτα (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και ο Ράσμους Νόρντκβιστ (Πράσινοι, Δανία). Την αποστολή θα συνοδεύσουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Γιάννης Μανιάτης, Εμμανουήλ Φράγκος και Κώστας Αρβανίτης.

Σε δήλωσή του ενόψει της επίσκεψης, ο Ζντεχόφσκι ανέφερε ότι στόχος της αποστολής είναι να υπάρξει «ανοιχτή και σοβαρή αξιολόγηση» της κατάστασης γύρω από τις έρευνες για απάτη στις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και μια σαφής συζήτηση για την ευθύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως σημείωσε, οι συζητήσεις θα συνδεθούν και με τη διαπραγμάτευση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην ενίσχυση της προστασίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων από φαινόμενα κατάχρησης.

Η αντιπροσωπεία αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 28 Μαΐου στις 12:00, στο Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.