Σε μια χρονική συγκυρία όπου οι διασταυρωτικοί έλεγχοι σε αγροτικές ενισχύσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του υπό διερεύνηση σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και των περιπτώσεων παραγωγών που φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για να αποσπάσουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις, η ΑΑΔΕ ανοίγει εκ νέου το Σύστημα ΟΣΔΕ / Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2024–2025.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να δοθεί η δυνατότητα διορθώσεων και συμπληρώσεων σε αιτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων όπου έχουν εντοπιστεί ασυμφωνίες, λάθη ή μη επιβεβαιωμένα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από διοικητικούς, φορολογικούς και δορυφορικούς ελέγχους. Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό από Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Advertisement

Advertisement

Ποιοι πρέπει να κάνουν διορθώσεις

Το άνοιγμα του συστήματος δεν αφορά το σύνολο των παραγωγών. Όσοι δεν εμφανίζουν ευρήματα ή εκκρεμότητες στις αιτήσεις τους δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Θα «κοπούν» επιδοτήσεις σε όσους δεν ανταποκριθούν

Αντίθετα, παραγωγοί που έχουν εντοπιστεί με μη επιβεβαιωμένα στοιχεία ή προβλήματα πληρωμήςκαλούνται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διορθώσεις, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις, καθυστερήσεις ή απώλεια ενισχύσεων.

Τι ελέγχεται – Τι μπορεί να διορθωθεί

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, επιτρέπονται διορθώσεις σε:

Advertisement

Ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, Ε9)

(ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, Ε9) Φορολογικά παραστατικά οικολογικών σχημάτων και συνδεδεμένων ενισχύσεων

οικολογικών σχημάτων και συνδεδεμένων ενισχύσεων Στοιχεία κτηνοτροφικής δραστηριότητας (γάλα, σφαγές, μετακινήσεις στάβλων)

(γάλα, σφαγές, μετακινήσεις στάβλων) Αγροτεμάχια με ευρήματα monitoring από δορυφορικούς ελέγχους

από δορυφορικούς ελέγχους Τραπεζικά στοιχεία (IBAN)

Λοιπές ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά.

Δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, η προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή ενισχύσεων, παρά μόνο διορθώσεις ή αποσύρσεις στοιχείων σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις.

Οι διορθώσεις δεν σημαίνουν συγχωροχάρτι

Η επανεκκίνηση του συστήματος έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους μετά τις αποκαλύψεις για δηλώσεις εκτάσεων, βοσκοτόπων και δραστηριοτήτων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα την καταβολή αδικαιολόγητων ενισχύσεων. Οι έλεγχοι βασίζονται σε διασταυρώσεις με στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τραπεζικών ιδρυμάτων και δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης γης.

Advertisement

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Παράλληλα, ανοίγει και το Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων:

Για το 2024 : 9–16 Φεβρουαρίου 2026

: 9–16 Φεβρουαρίου 2026 Για το 2025: 23 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου 2026

Οι διορθώσεις αφορούν κυρίως τους μεταποιητές, ωστόσο οι παραγωγοί καλούνται να βρίσκονται σε επαφή τόσο με τον μεταποιητή όσο και με το ΚΥΔ τους.

Advertisement

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν τον διαθέσιμο χρόνο, να ελέγξουν προσεκτικά τις αιτήσεις τους και να συνεργαστούν με τα ΚΥΔ, ώστε να διορθωθούν πραγματικά λάθη, αλλά και να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή των ενισχύσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένων ελέγχων και μηδενικής ανοχής σε ψευδείς δηλώσεις.

Σε ερώτημα για το αν οι διορθώσεις θα αποτελέσουν συγχωροχάρτι για πιθανά ποσά επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν παράνομα στο παρελθόν, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά όχι! Ό,τι βρίσκεται σε εισαγγελική ή δικαστική διερεύνηση παραμένει σε «γκρίζα ζώνη»-και εφόσον αποδειχθεί ενοχή- θα οδηγήσει σε ποινές και ανάκτηση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος.

Advertisement