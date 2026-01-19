Στη δέσμευση των λογαριασμών 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν οι Αρχές, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου.

Ανάμεσα στους 12 αγρότες είναι και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 60.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση της δέσμευσης των συγκεκριμένων λογαριασμών έγινε την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την αντιπροσωπεία των μπλόκων από τη Νίκαια Λάρισας, την Καρδίτσα, το Κάστρο Βοιωτίας, τα Μάλγαρα και άλλα.

Πρόκειται για τις τελευταίες δεσμεύσεις που γίνονται γνωστές καθώς συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να καταγραφούν όλες οι περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων και γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τους παραβάτες.