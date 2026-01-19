Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την 31μελη αντιπροσωπεία των αγροτικών μπλόκων, η οποία πέρασε πριν από λίγη ώρα το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Τα αιτήματα και οι εκπρόσωποι των αγροτών

Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣ

ΓΙ’ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣ

Τ’ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣ

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠ’ΑΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΊΚΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΌΣΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣ

ΓΙ’ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΎΤΡΑΣ

ΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

ΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ.