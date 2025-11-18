Σημαντική μείωση στις τιμές των φαρμάκων Wegovy και Ozempic, που αγοράζονται απευθείας από τους καταναλωτές, προχωρά η Novo Nordisk μετά την συμφωνία της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να γίνουν πιο προσιτές οι θεραπείες για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη αντίστοιχα.

Ο φαρμακευτικός κολοσσός της Δανίας, ανακοίνωσε ότι μειώνει την τιμή των φαρμάκων για τους υπάρχοντες ασθενείς που πληρώνουν μετρητά στα 349 δολάρια το μήνα από 499 δολάρια το μήνα, αν και το κόστος πληρωμής με μετρητα για την υψηλότερη δόση Ozempic θα παραμείνει στα 499 δολάρια το μήνα.

Η Novo Nordisk ανακοίνωσε και προσφορές, καθώς παρέχει σε νέους ασθενείς που πληρώνουν μετρητά, την δυνατότητα να αγοράσουν δύο χαμηλότερες δόσεις των Wegovy και Ozempic για 199 δολάρια το μήνα για τους πρώτους δύο μήνες θεραπείας. Μετά από αυτήν την περίοδο, οι τιμές επιστρέφουν στα πτωτικά επίπεδα ενώ η προσφορά λήγει στις 31 Μαρτίου.

Οι ανακοινώσεις έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύναψε συμφωνίες με τη Novo Nordisk και τον κύριο ανταγωνιστή της Eli Lilly, για να τα κάνουν πιο προσιτα στους Αμερικανούς τα δημοφιλή φάρμακα GLP-1.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η κυβέρνηση θα μειώσει τις εισφορές για τα συγκεκριμένα φάρμακα, ενώ το κόστος τους θα καλύπτεται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας από το Medicare σε ορισμένους ασθενείς ενώ θα δίνονται σε τιμές προσφοράς στον νέο ιστότοπο της κυβέρνησης απευθείας στον καταναλωτή που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο με την ονομασία TrumpRx.

«Οι νέες μας προσφορές εξοικονόμησης έχουν άμεσο αντίκτυπο, επιφέροντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους για όσους δεν έχουν επί του παρόντος κάλυψη ή επιλέγουν να πληρώνουν μόνοι τους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Dave Moore, επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Novo Nordisk στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι οι αρχικές δόσεις των υφιστάμενων ενέσεων, όπως το Wegovy και το φάρμακο απώλειας βάρους Zepbound της Eli Lilly, θα κοστίζουν 350 δολάρια το μήνα στο TrumpRx, αλλά θα «κυμανθούν προς τα κάτω» στα 245 δολάρια το μήνα σε μια περίοδο δύο ετών.

Την ημέρα που η κυβέρνηση Τραμπ υπέγραψε τις συμφωνίες, η φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly δήλωσε ότι θα μειώσει τις τιμές κατά 50 δολάρια στην πλατφόρμα απευθείας στον καταναλωτή.

Η LillyDirect, προσφέρει ήδη το δικό της φάρμακο Zepbound με έκπτωση σε ασθενείς που πληρώνουν μετρητά. Η συσκευή πολλαπλών δόσεων Zepbound θα είναι διαθέσιμη στα 299 δολάρια το μήνα στη χαμηλότερη δόση, με τις πρόσθετες δόσεις να κοστίζουν έως και 449 δολάρια το μήνα.