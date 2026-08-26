Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προχωρά στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, επαναφέροντας το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Περίπου 8.500 δικαιούχοι θα δουν τον διπλασιασμό του ποσού που λαμβάνουν με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου.

Η ρύθμιση αποτρέπει μελλοντικές περικοπές για 75.000 συνταξιούχους και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από το Δημόσιο.

Παράλληλα, θεσπίζεται προστασία για 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δεύτερη εθνική σύνταξη λόγω θανάτου συζύγου.

Τα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν πλέον το πλήρες ποσό της σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά.

Η χρηματοδότηση της παρέμβασης προέκυψε από την αύξηση της απασχόλησης και την καλύτερη πορεία των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

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Μια πολύ σημαντική κοινωνική απόφαση της κυβέρνησης περνά πλέον από τη νομοθεσία στην τσέπη χιλιάδων συνταξιούχων: η οριστική κατάργηση μιας από τις πλέον επώδυνες συνέπειες του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας.

Περίπου 8.500 δικαιούχοι που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου το ποσό που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Με απλά λόγια, για αυτούς η σύνταξη διπλασιάζεται – αύξηση 100%.

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Τι είπε η Νίκη Κεραμέως στη HuffPost

Επικοινώνησα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η οποία μου επισήμανε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, ακριβώς επειδή τα περιθώρια για πρόσθετες δημοσιονομικές δαπάνες ήταν περιορισμένα.

Όπως μου είπε χαρακτηριστικά, «ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί είχαμε περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Τελικά, όμως, τα καταφέραμε. Και πραγματικά το άξιζαν εκείνοι που στερήθηκαν για χρόνια αυτά που τους είχε κόψει ο νόμος Κατρούγκαλου».

Η σημασία της παρέμβασης δεν περιορίζεται μόνο στους 8.500 ανθρώπους που θα δουν άμεσα περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό τους.

Τέλος στην αγωνία για περισσότερους από 200.000 συνταξιούχους

Η ρύθμιση δημιουργεί μια πολύ ευρύτερη ομπρέλα προστασίας. Περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι χηρείας, στους οποίους η περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί, δεν κινδυνεύουν πλέον να τη δουν να επιβάλλεται και, κυρίως, το Δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά.

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Παράλληλα, περίπου 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δική τους σύνταξη και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Και γι’ αυτούς δεν πρόκειται να αναζητηθούν αναδρομικά.

Υπάρχει ακόμη μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνικά πρόβλεψη: τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο θα λαμβάνουν πλέον το προβλεπόμενο δικαίωμα από κάθε γονέα ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται το σχετικό ποσό της εθνικής σύνταξης.

Πού βρέθηκαν τα χρήματα

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Το κρίσιμο ερώτημα ήταν εξαρχής το δημοσιονομικό κόστος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η υπουργός Εργασίας, η καλύτερη πορεία των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, η αύξηση της απασχόλησης και ιδιαίτερα η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δημιούργησαν τον απαιτούμενο χώρο για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη πολιτική σημασία της απόφασης. Δεν πρόκειται για ένα έκτακτο επίδομα, αλλά για μόνιμη διόρθωση ενός ασφαλιστικού κανόνα που ταλαιπώρησε οικογένειες επί μία δεκαετία.

Οι συντάξεις χηρείας αφορούν ανθρώπους που, εκτός από την απώλεια του συζύγου τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι και με μια απότομη οικονομική ανατροπή.

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Για τους 8.500 που ήδη είχαν υποστεί την περικοπή, η αλλαγή θα φανεί άμεσα στην τσέπη τους.

Για δεκάδες χιλιάδες άλλους, όμως, υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό: φεύγει ο φόβος ότι αύριο το κράτος θα τους κόψει τη σύνταξη ή θα τους ζητήσει πίσω χρήματα ετών.

Και αυτό είναι, πέρα από τους αριθμούς, η ουσία της συγκεκριμένης κυβερνητικής απόφασης: η αποκατάσταση μιας αδικίας και μιας ανασφάλειας που κράτησε υπερβολικά πολλά χρόνια.

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