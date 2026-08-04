Το τελευταίο πενθήμερο του Αυγούστου θα μπουν στα ΑΤΜ οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε στις σχετικές ενημερώσεις, ανακοινώνοντας τις δύο ημερομηνίες για την καταβολή των χρημάτων στους συνταξιούχους από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και μισθωτών.
Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα.
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες
- Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
- Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.