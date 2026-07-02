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Την οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, ρύθμιση η οποία προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου ανακοίνωσε από τη Βουλή η Νίκη Κεραμέως.

«Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο τριετίας, που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου» τόνισε η υπουργός Εργασίας προσθέτοντας πως «κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας».

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Η υπουργός Εργασίας εξήγησε, παράλληλα, πως με διάταξη που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, δίχως τη μείωση στο 35%.

Η Νίκη Κεραμέως επεσήμανε για την κυβερνητική πρωτοβουλία πως οι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη συγκεκριμένη παρέμβαση, δεδομένου ότι το πρώτο τετράμηνο του ‘26 τα έσοδα υπερβαίνουν κατά 517 εκατ. ευρώ το στόχο του μεσοπροθεσμου, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.