Το 2026 εξελίσσεται σε μια χρονιά καμπής για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, καθώς οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται με ρυθμούς που παραπέμπουν σε νέο ιστορικό υψηλό. Η δυναμική που καταγράφηκε το 2025 όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται, δημιουργώντας μια «μεγάλη έξοδο» εργαζομένων από την αγορά εργασίας, με σαφείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται

Η τάση μαζικής αποχώρησης εργαζομένων προς τη σύνταξη όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά ενισχύεται σημαντικά μέσα στο 2026. Ήδη κατά το πρώτο δίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περίπου 37.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που ξεπερνά κάθε αντίστοιχη επίδοση των τελευταίων ετών και προϊδεάζει για μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ. Το 2025 έκλεισε με περισσότερες από 225.000 αιτήσεις, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας περιόδου, όμως τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το 2026 μπορεί να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τις 250.000 αιτήσεις. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στη σταδιακή έξοδο μεγάλων ηλικιακών ομάδων από την αγορά εργασίας όσο και στην επιθυμία πολλών ασφαλισμένων να κατοχυρώσουν έγκαιρα τα δικαιώματά τους, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Η αυξημένη ροή αιτήσεων ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους αποκαλύπτει ότι δεν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο. Αντίθετα, αντανακλά βαθύτερες μεταβολές που σχετίζονται με τη δημογραφική δομή της χώρας, τις επιλογές των ασφαλισμένων και το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος. Μεγάλα τμήματα εργαζομένων που είχαν θεμελιώσει δικαιώματα τα προηγούμενα χρόνια επιλέγουν πλέον να αποχωρήσουν, επιδιώκοντας να «κλειδώσουν» όρους πριν από πιθανές αλλαγές, ενώ η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο.

Παράλληλα, η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής συντάξεων και η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας καθιστούν πιο ελκυστική την υποβολή αίτησης σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό κύμα εξόδου, που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2027, επηρεάζοντας καθοριστικά τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού.

Οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν αυτή την τάση συνοψίζονται σε ένα σύνολο αλληλένδετων εξελίξεων:

η δημογραφική ωρίμανση μεγάλων ηλικιακών ομάδων που φτάνουν στη σύνταξη

η ανάγκη ασφάλειας απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές

τα νέα κίνητρα που επιτρέπουν συνδυασμό σύνταξης και εργασίας

η βελτίωση της ταχύτητας απονομής και της διοικητικής αποτελεσματικότητας

Φεύγουν, αλλά… μένουν…

Ωστόσο η εικόνα αυτή δεν δημιουργεί απαραίτητα προϋποθέσεις ανανέωσης και εισόδου νεότερων εργαζομένων στην αγορά. Και αυτό, καθώς λόγω και της ακρίβειας, όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται εισπράττοντας το «σίγουρο» αν και μικρό ποσό της σύνταξης και συμπληρώνοντας με τον μισθό ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Η εμπειρία τους, αλλά και οι σχετικά χαμηλές αποδοχές που συχνά είναι έτοιμοι να αποδεχτούν (μιας και το εισόδημα αυτό είναι συμπληρωματικό) τους καθιστούν μια “καλή επιλογή” για πολλούς εργοδότες, στερώντας ωστόσο με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας από τις νεότερες γενιές…