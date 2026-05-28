Για χρόνια, η πρόσβαση στα επιδόματα στην Ελλάδα ήταν μια διαδικασία που συχνά δημιουργούσε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις: ποιος δικαιούται τι, ποιοι μένουν εκτός, και (το σημαντικότερο) αν τελικά τα χρήματα φτάνουν σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών έρχεται να αλλάξει αυτή την εικόνα, εισάγοντας ένα σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των ίδιων των δικαιούχων.

Συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα σε μια ψηφιακή βάση, σε ένα Μητρώο Παροχών, το κράτος αποκτά σαφή εικόνα του συνολικού εισοδήματος και των ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες αδικιών, είτε πρόκειται για περιπτώσεις ανθρώπων που αποκλείονταν άδικα, είτε για περιπτώσεις όπου κάποιοι λάμβαναν περισσότερα από όσα δικαιούνταν. Στόχος, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, είναι να διορθωθούν τέτοιες στρεβλώσεις και να ενισχυθούν οι πραγματικά ευάλωτες ομάδες

Πιο απλά και πιο γρήγορα για τον πολίτη!

Το νέο σύστημα δεν βοηθά μόνο το κράτος να ελέγχει, διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία και για τους ίδιους τους δικαιούχους. Αντί για πολλαπλές αιτήσεις, δικαιολογητικά και επαναλαμβανόμενους ελέγχους, δημιουργείται ένα ενιαίο «ψηφιακό προφίλ» για κάθε πολίτη, στο οποίο καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει. Αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη αξιολόγηση αιτήσεων και μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το τι δικαιούται ο καθένας. Με άλλα λόγια, ο πολίτης δεν χρειάζεται να αποδεικνύει ξανά και ξανά την ίδια πληροφορία στο κράτος.

Μέχρι σήμερα, τα επιδόματα είναι κατακερματισμένα σε διαφορετικούς φορείς, χωρίς μια συνολική εικόνα για το ποιοι λαμβάνουν τι και πόσο κοστίζει κάθε πολιτική. Με το νέο μητρώο, δημιουργείται μια ενιαία βάση δεδομένων που αποτυπώνει το σύνολο των κοινωνικών παροχών και των δικαιούχων. Αυτό επιτρέπει καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών, καθώς το κράτος μπορεί να δει πού κατευθύνονται οι πόροι και πού υπάρχουν κενά ή επικαλύψεις.

Αυτό δεν αφορά μόνο στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κοινωνικό σύστημα, καθώς εάν υλοποιηθεί σωστά οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται για όλους, με τον ίδιο, αντικειμενικό τρόπο. Υπό προϋποθέσεις, με άλλα λόγια, το Μητρώο Παροχών, θα μπορούσε εκτός από μηχανισμό ελέγχου, να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, με λιγότερα «παραθυράκια» για τους επιτήδειους…