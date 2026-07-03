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Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών για τους πολίτες.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση αφορά συνολικά περισσότερους από 150.000 πολίτες που επηρεάζονταν από τις προηγούμενες διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος.

Η κυβέρνηση απέδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου στις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις και στην αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας συνέβαλε καθοριστικά στην υπέρβαση των οικονομικών στόχων, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση αυτής της μόνιμης κοινωνικής παρέμβασης.

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Η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε την κατάργηση της προβλεπόμενης μείωσης μετά την τριετία, παρουσιάζοντας την παρέμβαση ως ακόμη ένα βήμα αποκατάστασης εκκρεμοτήτων του ασφαλιστικού. Παράλληλα, συνέδεσε την απόφαση με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο για μόνιμα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις.

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«Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι με τη νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας στο 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική συμβολή σε αυτή την επίδοση είχε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

«Να, λοιπόν, πώς οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία, ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν», σημειώνει χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να συνδέσει το οικονομικό αποτέλεσμα με συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές.

Ο πρωθυπουργός κλείνει την ανάρτησή του υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να «κλείνει παλιούς λογαριασμούς με το χθες και να ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο», επαναλαμβάνοντας το κεντρικό κυβερνητικό αφήγημα ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για τη χρηματοδότηση μόνιμων παρεμβάσεων υπέρ των πολιτών.