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Ο Ιούνιος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας για την οικογένεια Μητσοτάκη, καθώς συμπίπτουν τα γενέθλια αρκετών μελών της. Μετά τη μεγαλύτερη κόρη τους, Σοφία, που είχε γενέθλια στις αρχές του μήνα, και τη μικρότερη, Δάφνη, η οποία γιόρτασε χθες, σειρά είχε η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της ευχήθηκε δημόσια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, συνόδευσε την ανάρτησή του με το λιτό αλλά τρυφερό μήνυμα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου! ❤️❤️❤️» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.