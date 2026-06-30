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Προβλέπονται σταθερές τιμές το επόμενο διάστημα, ενώ η κυβέρνηση εστιάζει στις αυξήσεις μισθών και τις μειώσεις φόρων ως μέσα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και η παρουσίαση νομοσχεδίων για τη δημόσια διοίκηση, την ασφάλιση και την ίση μεταχείριση.

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Στη μάχη κατά της ακρίβειας αναμένεται να αναφερθεί στην εισαγωγική του τοποθέτηση, πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μία ημέρα μετά την «εθνική κοινωνική συμφωνία» μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων της αγοράς, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για το αποτέλεσμα της, κάτι που έκανε και χθες σε συγκέντρωση πολιτών στο Αιγάλεω.

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«Θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις αυξήσεις στους μισθούς και τις μειώσεις των φόρων είναι «η μόνη άμυνα απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές.»

Από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό ξεχωρίζει ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η παρουσίαση θα γίνει από τους Κωστή Χατζηδάκη και Άκη Σκέρτσο και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από το Μέγαρο Μαξίμου καθώς σχετίζεται με δύο παραμέτρους που είναι βασικά σημεία του κυβερνητικού αφηγήματος.

Το πρώτο έχει να κάνει με τη συνέπεια λόγων και έργων και το δεύτερο με το πρόγραμμα που έχει η Νέα Δημοκρατία για την τρίτη τετραετία διακυβέρνησης. Και για τα δύο αναφέρθηκε χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με έναν τρόπο μόνο: τι σας είπαμε το 2023 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα» ενώ έστειλε και το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα με αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Στην ομιλία του άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση –«φωτογραφίζοντας» κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα- καθώς έκανε λόγο για «όσους σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό.»

Ένα άλλο θέμα που επίσης περιλαμβάνεται στην ατζέντα του Υπουργικού και για το οποίο υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού στο Αιγάλεω, είναι αυτό της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

«Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευσή μας και καταβάλλαμε 617 εκατομμύρια μέσω της ΑΑΔΕ, επιδοτήσεις, με δίκαιο τρόπο, σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τις αξίζουν, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα», ανακοίνωσε χθες.

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Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026,

-Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 – απολογισμό και επόμενα βήματα,

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-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500,

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-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

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