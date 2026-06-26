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Στη Νέα Σμύρνη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αποχώρηση του από το ίδρυμα “Στ. Νιάρχος”. Η επίσκεψη του στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών που κάνει εντός αλλά εκτός Αττικής, προκειμένου να συνομιλήσει με πολίτες.

Ο Πρωθυπουργός έκανε μία στάση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ιστορικού σωματειου “Μίλων” και συζήτησε για το πρόγραμμα των παιδιών που αθλούνται αυτή την περίοδο.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα γήπεδα και να συνομιλήσει με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα και τις ομάδες που υποστηρίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ενώ τα ενθάρρυνε να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός μετέβη στο καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη και να παίξει μία παρτίδα.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε εμπορικούς δρόμους της περιοχής και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και άλλους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας του ανταποκρίθηκε στα πολλά αιτήματα περαστικών για μία σέλφι.

Ο Πρωθυπουργός θα εντείνει το πρόγραμμα των εξορμήσεων του όσο περνά ο καιρός, με στόχο να ενημερώνεται από πρώτο χέρι για τα προβλήματα των ποιτών αλλά και για τους ενημερώνει για το έργο της κυβέρνησης και για τον σχεδιασμό που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την Ελλάδα του 2030.