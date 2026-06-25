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Η πρωτοβουλία στοχεύει στην εξοικείωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα σμήνη αυτόνομων drones.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο MIT και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η εκπαίδευση αφορά σπουδαστές από όλες τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δράση αποσκοπεί στη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας μέσω της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

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Τη σημασία της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψη του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και μετά την ενημέρωση που είχε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MIT TRITON Summer School» που διεξάγεται αυτή την περίοδο.

«Υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας», τόνισε ο Πρωθυπουργός ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με το διάσημο τεχνολογικό ίδρυμα ΜΙΤ και τη συνεργασία του με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

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«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι αναπτύσσουμε μία σύμπραξη με το κορυφαίο ίσως τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, το MIT και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κ. Τριανταφύλλου, προκειμένου να μπορούμε σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώσουμε τα στελέχη μας, αλλά κυρίως του δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες, που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «είχαμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνολογία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones».

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα, ενημερώθηκε για τις δύο ενότητες της διδακτέας ύλης, οι οποίες αφορούν αφενός τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων και αφετέρου την αυτονομία, τους αισθητήρες και την επικοινωνία σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της Σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα, αποκτώντας πρακτική εμπειρία, για παράδειγμα σχετικά με τα «σμήνη» drones.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καθηγητές του προγράμματος, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στελέχη του Λιμενικού Σώματος που συμμετέχουν, όπου τονίστηκε ότι τετοιες εκπαιδεύσεις συμβάλλουν στην συγκρότηση ενός πυρήνα ενστόλων που είναι εξειδικευμένοι στις νέες, εξελισσόμενες τεχνολογίες αλλά και εξοικειωμένοι με την πρακτική εφαρμογή τους. Συζητήθηκε ακόμη η προσαρμογή των θαλάσσιων drones στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής μας και εναλλακτικές χρήσεις αυτόνομων οχημάτων, για παράδειγμα προς όφελος της εμπορικής ναυτιλίας.

“Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον, είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά”, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology (MIT) με τίτλο «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program» μίλησε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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«Φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, φέρνουμε την πατρίδα μας στη νέα εποχή» επισήμανε ο Υπουργός και σημείωσε ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από μια «σειρά εξαιρετικών σεμιναρίων από καθηγητές του ΜΙΤ» στους Έλληνες δόκιμους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αλλά και σε σπουδαστές της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων».

Περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η εκπαίδευση αφορά στη «δημιουργία σμήνους αυτόνομων drones στη θάλασσα αλλά και πέρα από τη θάλασσα».

Οι καθηγητές του ΜΙΤ με επικεφαλής τον κ. Τριανταφύλλου «έδειξαν στον πρωθυπουργό πως η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology (MIT) με τίτλο «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program», αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο πλαίσιο της αποστολής του για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο MIT και την υλικοτεχνική υποστήριξη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

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