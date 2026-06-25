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Μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και ένας από τους βασικούς άξονες της πολιτικής που σχεδιάζει για την Ελλάδα του 2030, είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας. Το βάρος που έχει δώσει το Μέγαρο Μαξίμου στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2019 που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση, φαίνεται και από τις κινήσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δυνατότητας της Ελλάδας και από τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί αλλά και που σχεδιάζονται.

Κρίσιμη παράμετρος σε αυτή την αναβάθμιση είναι και η εκπαίδευση πάνω στις νέες τεχνολογίες, στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ειδικά προγράμματα. Ένα από αυτά είναι και το «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program», το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στον Πειραιά.

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Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το γνωστό πανεπιστήμιο MIT και την υλικοτεχνική υποστήριξη της Σχολής. Όπως έχει γίνει γνωστό, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακές δοκιμές και πρακτική εφαρμογή με χρήση ρομποτικών σκαφών ενώ η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην σχεδίαση, ολοκλήρωση και επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων.

Για το πρόγραμμα αυτό θα ενημερωθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς είναι προγραμματισμένη επίσκεψη του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για τις 9 το πρωί.

Κατά την παραμονή του στη Σχολή θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και αναμένεται να συνομιλήσει με το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Επίσης, αναμένεται να παρακολουθήσει μέρος των εφαρμογών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος.