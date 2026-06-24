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Ο Πρωθυπουργός, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να αντικαταστήσει την παλιά αστυνομική του ταυτότητα με την νέα.

Ο αστυνομικός υπάλληλος καθοδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά του πολίτη.

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Όλη η διαδικασία διήρκησε ελάχιστα λεπτά, με τον Πρωθυπουργό να αποχωρεί ευχαριστώντας τους αστυνομικούς του Τμήματος.