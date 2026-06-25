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Αντιθέτως, προανήγγειλε την ανακατασκευή της πίστας των Σερρών με χρηματοδότηση δέκα εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Ο ίδιος εξέφρασε ικανοποίηση για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 21% το 2025, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στους εντατικούς ελέγχους και την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί το μέλλον της αυτοκίνησης, αν και η μετάβαση σε αυτήν αναμένεται να πραγματοποιηθεί με πιο αργούς ρυθμούς από τους αρχικούς υπολογισμούς.

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Σε μία διαφορετικού ύφους συνέντευξη στο newsauto.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στον δημοσιογράφο Τάκη Τρακουσέλλη για τη σχέση του με τους 4 τροχούς και αποκάλυψε ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα ήθελε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο.

«Επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνεις συνοδηγός με έναν οδηγό αγώνων, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι… Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες «πιρουέτες», που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν», ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού.

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Μία από τις ερωτήσεις αφορούσε την πιθανότητα δημιουργίας πίστας Formula 1, κάτι που αποτελεί επιθυμία πολλών φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, για να δημιουργήσουμε καινούργια πίστα Formula 1 είναι πάρα πολύ μεγάλη επένδυση.

Κάποια στιγμή εξετάσαμε τη δυνατότητα να κάναμε ένα city race στην Αθήνα και παραμένουμε σε κάποιες συνομιλίες με τη Formula 1, όμως η επιβάρυνση για την πόλη, για να οργανώσεις έναν τέτοιο αγώνα, είναι πολύ μεγάλη.

Οπότε, θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν βλέπω δυνατότητα να φέρουμε τη Formula 1 στην Ελλάδα σύντομα», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τον κόσμο, οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να είναι στα βραχυπρόθεσμα σχέδια της χώρας.»

Προανήγγειλε όμως μία άλλη δράση: «Έχουμε εξασφαλίσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού σχεδόν 10 εκατομμύρια για να κάνουμε μία πλήρη ανακατασκευή της πίστας στις Σέρρες.»

Ο πρωθυπουργός έδωσε βαρύτητα στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην εντατικοποίηση των ελέγχων, κάτι που έχει οδηγήσει σε μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

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«Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε μείωση 21% στους θανάτους το 2025 και πιστεύω ότι η ίδια τάση θα συνεχιστεί το 2026. Μπορούμε, όμως, πολύ καλύτερα.

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν, όμως, από την ίδια την οδική συμπεριφορά, το πώς αντιμετωπίζουμε τον δρόμο με σεβασμό και το πώς δεν εμπνεόμαστε από αυτά τα οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες και δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε αντίστοιχες συμπεριφορές στον δρόμο.

Οπότε νομίζω ότι πάντα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ αυτών των καταπληκτικών οδηγών που βλέπουμε, αλλά σε συνθήκες προστατευμένες και ασφάλειας, και να καταλαβαίνουμε ότι στον δρόμο πρέπει να συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα, όχι μόνο για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, αλλά για να προστατεύουμε και τους άλλους.

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Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό πια το κατακτούμε ως ένα μεγάλο κοινωνικό αιτούμενο, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η μείωση των θανάτων κατά 21% ισοδυναμεί με σχεδόν 160 ζωές, με 160 ζωές λιγότερες, που σώθηκαν, άνθρωποι που ζουν σήμερα, που δεν θα ζούσαν αν συνεχίζαμε με την ίδια τάση, επειδή η πολιτεία για πρώτη φορά πήρε τα θέματα της οδικής ασφάλειας πάρα πολύ στα σοβαρά», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διενέργεια των αλκοτέστ.

«Το αλκοτέστ είναι, νομίζω, μία πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί αλλάζει και την αντίληψη των συμπολιτών μας. Εγώ το βλέπω, όχι μόνο στα νέα παιδιά, πια εξυπακούεται ότι όταν θα βγεις είτε δεν θα πιεις είτε, αν πιεις, θα πρέπει να έχεις μεριμνήσει για το πώς θα γυρίσεις σπίτι σου χωρίς να οδηγήσεις.

Αυτό νομίζω ότι πια γίνεται κοινωνική συνείδηση, γίνεται κοινωνικό κεκτημένο και νομίζω ότι αυτή είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία αυτής της πολιτικής. Και μου αρέσει το γεγονός ότι όταν γίνονται αλκοτέστ στον δρόμο, και μπορεί να υπάρχει ένα Σάββατο βράδυ και μία σχετική ανάσχεση ή μία μικρή ταλαιπωρία, ο κόσμος δεν γκρινιάζει τελικά. Διότι καταλαβαίνει ότι αυτό είναι για το καλό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μίλησε επίσης για την ηλεκτροκίνηση. Αφού εξήγησε ότι για τον ίδιο μεγάλη αγάπη παραμένει το συμβατικό αυτοκίνητο, πρόσθεσε ότι «πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ηλεκτροκίνηση έχει έρθει εδώ για να μείνει. Προφανώς η ταχύτητα με την οποία θα κάνουμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητιέται αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι θα πάμε πιο σιγά από αυτό το οποίο περιμέναμε, αλλά σίγουρα το μέλλον είναι στην ηλεκτροκίνηση.»

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι επιδιώκει να οδηγεί ο ίδιος τα Σαββατοκύριακα και ότι δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στην ασφάλεια του για αυτό, μίλησε για το πρώτο του αυτοκίνητο, ένα τετρακίνητο ιταλικό μικρού κυβισμού και έκανε προβλέψεις για τον φετινό νικητή του Ράλι Ακρόπολις.

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