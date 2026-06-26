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Η κυβέρνηση εξασφάλισε 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα του διαστήματος κατά την επόμενη τετραετία.

Οι διαστημικές τεχνολογίες θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην παρακολούθηση των καλλιεργειών και στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας μέσω οπτικής αποτύπωσης.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο Αδριανός Γκολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στην έμπνευση της νέας γενιάς, στον επαναπατρισμό επιστημόνων και στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Με τα οφέλη που θα έχει η χώρα από την ελληνική παρουσία στο διάστημα, ξεκίνησε την τοποθέτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με τον Αδριανό Γολέμη, ιατρό διαστημικών αποστολών και υποψήφιο πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Η συζήτηση τους έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αφού τόνισε ότι η χώρα έχει εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης 350 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια για τη χρηματοδότηση δράσεων για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μία σειρά από εφαρμογές που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως η real time παρακολούθηση για τον έγκαιρο εντοπισμό κάποιας πυρκαγιάς, κάτι που μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην κατάσβεση της.

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Το ίδιο ισχύει για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές. Επίσης θα υπάρχει ξεκάθαρη οπτική αποτύπωση σχετικά με τις καλλιέργειες, τη δόμηση, ενώ υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και για λόγους εθνικής άμυνας. Αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτόν τον ευαίσθητο τομέα, αρκέστηκε σε ένα παράδειγμα σχετικά με τη δυνατότητα που θα υπάρχουν στο να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στις ελληνικές θάλασσες, ποιος κινείται και προς που.

«Είμαι σίγουρος ότι πολλά νέα παιδιά θα εμπνευστούν, θα γίνουν οι μηχανικοί και γιατί όχι οι αστροναύτες του μέλλοντος», σημείωσε ο Πρωθυπουργός ενώ πρόσθεσε ότι θα συμβάλει και στον επαναπατρισμό επιστημόνων από το εξωτερικό.

«Βλέπω στην τεχνολογία, στις τεχνολογίες του διαστήματος, στην τεχνητή νοημοσύνη, μία τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες που ήταν μπροστά μας γιατί δεν αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση που είχαμε εμείς. Αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές. Στον τομέα του διαστήματος κάτι σημαντικό γίνεται στην πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί αυτό αναγνωρίζεται από την Ευρώπη», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν Έλληνα αστροναύτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος: «Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο Διάστημα», τόνισε αναφερόμενος στον Αδριανό Γκολέμη.

Παράλληλα σημείωσε ότι τα ονόματα που επιλέγει η ΝΑΣΑ είναι πλέον ελληνικά και εξήγησε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα μέσα στην επόμενη διετία θα ασχοληθεί και με πειράματα, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, ανοίγοντας νέες προοπτικές.

Ο Αδριανός Γκολέμης εστίασε στη σημασία του να σκεφτόμαστε μακρόπνοα και να συνεργαζόμαστε. «Ομαδικότητα προς τους στόχους που κινούμαστε», το μήνυμα που έστειλε ο υποψήφιος πρώτος Έλληνας αστροναύτης.