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Κατά την ομιλία του, υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη σταδιακή βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων αποτελούν τη βασική απάντηση στα οικονομικά προβλήματα των νοικοκυριών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση για αποκλιμάκωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο, ενώ υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης.

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Επίσκεψη στο Αιγάλεω, στο πλαίσιο των περιοδειών του, πραγματοποίησε το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε σε φίλους της παράταξης σε καφέ της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός εστίασε στο θέμα της αξιοπιστίας της κυβέρνησης τονίζοντας ότι κανείς δεν είπε ποτέ ότι η Ελλάδα έγινε παράδεισος και προσθέτοντας ότι «υποσχεθήκαμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά», εξήγησε ο στόχος ήταν να βελτιώνεται η καθημερινότητα για τους πολίτες.

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Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά, σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ή μαγικές συνταγές», ξεκαθαρίζοντας ότι η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι αυξήσεις των μισθών και οι μειώσεις των φόρων.

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της σύσκεψης που έγινε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για τους επόμενους δύο μήνες οι τιμές των προϊόντων θα παραμείνουν σταθερές ενώ από τον Σεπτέμβριο εκτίμησε ότι θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών.

Αναφορά έκανε και στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι κάποιοι «αναμασούν περασμένες υποσχέσεις και ξεχασμένα συνθήματα», έκανε λόγο για «νεοσσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν» και τόνισε ότι «δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας φέρουν στον γκρεμό», κάνοντας ευθεία σύγκριση των πεπραγμένων της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 2015-2019 με το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως και σήμερα.

Ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι απευθύνεται στη σιωπηλή πλειοψηφίας σημείωσε ότι «το μόνο κόμμα με αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία»

Η συνέχεια των περιοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και άλλων στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος με στόχο να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο αναμένεται να συνεχιστεί με πιο εντατικούς ρυθμούς, καθώς όπως είπε ο πρωθυπουργός «έχω πολλή δουλειά μπροστά μου».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες -χαιρετώ τη νεολαία, βροντερή η παρουσία της ΟΝΝΕΔ, αγαπητέ μου Πρόεδρε-, θέλω να σας πω πόσο χαίρομαι κάθε φορά που επισκέπτομαι το Αιγάλεω, τη Δυτική Αθήνα.

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Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η πρώτη μου πολιτική εμφάνιση ως υποψήφιος τότε -νεοσσός- Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε μία ομιλία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμανλής το 2003 στο κλειστό γυμναστήριο λίγο παρακάτω. Τότε ήταν η πρώτη φορά που ήρθα ως πολιτικός στο Αιγάλεω.

Με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας εδώ και 22 χρόνια και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την προσωπική δύναμη που μου δίνετε, αλλά και για τη στήριξη την οποία προσφέρετε απλόχερα στη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Και το 2019 και το 2023 και στις επόμενες εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι στη Δυτική Αθήνα.

Φίλες και φίλοι, βρέθηκα σήμερα στο Αιγάλεω γιατί ήθελα να κάνω μία επίσκεψη στο καινούργιο, πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας. Πόσοι από σας το έχετε επισκεφθεί; Λοιπόν, εσείς που δεν έχετε πάει ακόμα, είμαι σίγουρος ότι θυμάστε πως ήταν το Κέντρο Υγείας πριν από κάποια χρόνια. Το είχα επισκεφθεί. Δεν θα πω ένα χρέπι, θα πω ότι ήταν σε προβληματική κατάσταση.

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Σήμερα, άμα το επισκεφθείτε, θα διαπιστώσετε ότι τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για να το ανακαινίσουμε έπιασαν τόπο. Έχετε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας, ανοιχτό από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, με καλυμμένες όλες τις ειδικότητες, με ολοκαίνουργια μηχανήματα. Ένα Κέντρο Υγείας το οποίο μπορεί να καλύψει όλες σας τις ανάγκες.

Ένα Κέντρο Υγείας στο οποίο μπορείτε να πάτε να κάνετε όλες τις εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω». Και παρακαλώ, μην αμελείτε τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε, διότι εδώ έχει συντελεστεί πραγματικά μία μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια υγεία.

Και είναι ένα μόνο παράδειγμα, το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, από τα 156 Κέντρα Υγείας που ανακατασκευάσαμε σε ολόκληρη τη χώρα, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Προσθέστε σε αυτά και παραπάνω από 90 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών τα οποία έγιναν καινούργια.

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Αν πάτε τώρα στο «Αττικό», αχρείαστο να είναι, αλλά αν βρεθείτε στα καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών του «Αττικό», θα διαπιστώσετε μια τελείως διαφορετική εικόνα, με μικρότερες αναμονές, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερη φροντίδα.

Και γιατί στέκομαι, φίλες και φίλοι, στη λέξη «φροντίδα»; Διότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας, πρώτα και πάνω απ’ όλα της παράταξής μας, να φροντίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πρωτίστως αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Και είχαμε πει το 2023, όταν μας εμπιστεύτηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός, ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας θα είναι και η ουσιαστική ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που έρχονται και αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μας λένε ότι το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύ καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας.

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Έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτόν, την οποία οφείλουμε με ειλικρίνεια να την αναγνωρίσουμε και να μας δώσει δύναμη για τα ακόμα περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε.

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Το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, πριν από τέσσερις μέρες για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τις δεύτερες εκλογές του 2023, όταν μας εμπιστευτήκατε και πάλι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου.

Διανείμαμε και στα μέλη μας έναν αρκετά αναλυτικό απολογισμό όλων όσα κάναμε αυτά τα τρία χρόνια. Και το κάναμε όχι μόνο για να θυμίσουμε στα μέλη μας, στα στελέχη μας, στους φίλους μας το κυβερνητικό μας έργο. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή που ακούμε πάλι φωνές ότι «όλοι λίγο-πολύ το ίδιο είναι», ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι «νεοσσοί» να μας λύσουν ως δια μαγείας τα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με έναν τρόπο μόνο: τι σας είπαμε το 2023 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.

Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα τρία χρόνια.

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Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα και κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023.

Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα, πιο ασφαλή χώρα, χώρα με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε: τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αυτή είναι η μόνη άμυνα, φίλες και φίλοι, απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές.

Σήμερα, όμως, ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του «καλαθιού του νοικοκυριού».

Όπως αρχίζετε να βλέπετε, ήδη το έχετε προσέξει, και περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Διότι καθώς πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτή τη μείωση πρέπει και θα τη δείτε και εσείς στην αντλία. Και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι οι εποπτικοί μας μηχανισμοί είναι στις επάλξεις να εξασφαλίσουν ότι ό,τι μείωση έχουμε στις τιμές του πετρελαίου θα την καρπώνεται τελικά η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, σε μειωμένες τιμές βενζίνης, μειωμένες τιμές ντίζελ.

Αυτή είναι η απάντηση, φίλες και φίλοι, σε όσους σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό.

Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί.

Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία. Βλέπετε ότι τα πράγματα το 2026 -οι παγκόσμιες εξελίξεις- είναι πολύ πιο σύνθετα, πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν το 2023.

Αλλά για ένα μπορεί να είστε σίγουρες και σίγουροι: ότι αυτή η χώρα, σήμερα, αντιμετωπίζεται πια με πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους. Η φωνή μας μετράει στην Ευρώπη. Είμαστε πια μια χώρα η οποία αντιμετωπίζεται από όλες και από όλους ως παράγοντας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή του πλανήτη και κυρίως είμαστε μια χώρα η οποία έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών ώστε να αισθάνεστε όλες και όλοι ασφαλείς. Διότι η πρώτη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης είναι να προστατεύει και να ασφαλίζει τη χώρα.

Και είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, με στελέχη τα οποία αμείβονται πια σύμφωνα με τις πραγματικές τους υπηρεσίες, με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες θωρακίζουν τη χώρα, την κρατούν ασφαλή και μας επιτρέπουν, σας επιτρέπουν να κοιμάστε ήσυχες και ήσυχοι τα βράδια.

Όπως αυτή η κυβέρνηση είναι και η κυβέρνηση η οποία αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη μάστιγα του προσφυγικού προβλήματος. Μου λένε «δεν συζητάμε», λέει, «πολύ για το προσφυγικό». Η απάντησή μου είναι απλή: όταν δεν συζητάμε για το προσφυγικό, σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Σημαίνει ότι δεν κατακλύζονται οι δέκτες των τηλεοράσεων από εικόνες νησιών που έχουν «πλημμυρίσει» από μετανάστες ή από εικόνες, όπως αυτές που δυστυχώς έπρεπε να διαχειριστούμε όταν πρωτοήλθαμε στα πράγματα το 2019.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, αυτή είναι μία κυβέρνηση η οποία φροντίζει τους πολίτες, η οποία κρατά ασφαλείς τους πολίτες και μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί κάθε μέρα να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να δημιουργήσουν, να αναπτυχθούν, να προκόψουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά σας κρύβονται πάρα πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις καθημερινές «μάχες του πληκτρολογίου» στο διαδίκτυο, οι οποίοι δεν τσακώνονται στα social media, οι οποίοι δεν ψάχνουν για καβγά.

Προκομμένοι άνθρωποι -είναι η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς- οι οποίοι νοιάζονται για τις δουλειές τους και για το πώς θα προκόψουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, σε αυτούς απευθυνόμαστε.

Σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία ξέρει καλά ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, αλλά γνωρίζει επίσης ότι το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του «βαθέος κράτους», το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.

Ξέρω ότι ανάμεσά μας μάλλον δεν έχουμε πολλούς αγρότες εδώ, στη Δυτική Αθήνα. Όλο και κάποιους μπορεί να έχουμε. Είδατε; Λοιπόν, έχουμε κάποιους. Γιατί το λέω αυτό; Διότι σήμερα, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευσή μας και καταβάλλαμε 617 εκατομμύρια μέσω της ΑΑΔΕ, επιδοτήσεις, με δίκαιο τρόπο, σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τις αξίζουν, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Το λέω αυτό, γιατί; Διότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μάς ταλαιπώρησε πολύ και έπρεπε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή, μια μεταρρύθμιση εν κινήσει. Σε όλα τα προϊόντα καταβάλλαμε τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Και η απάντηση σε αυτούς οι οποίοι αμφισβήτησαν την πρόθεσή μου είναι απλή: 150 εκατομμύρια από αυτά τα 620 εκατομμύρια είναι ποσά τα οποία κόπηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν τα δικαιούνται, από τους επιτήδειους του συστήματος, και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι και οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Το λέω αυτό, διότι είναι μία μόνο από τις μεγάλες μάχες τις οποίες έχουμε δώσει με το «βαθύ κράτος».

Είχα μιλήσει στην αρχή της δεύτερης θητείας μας γι’ αυτή την έννοια της «νομιμότητας παντού», για ένα κράτος το οποίο οφείλει να μπορεί να εφαρμόζει τον νόμο ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Ξέρω, έχουμε εδώ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πόσο μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να μπορέσουμε αυτή την έννοια της «νομιμότητας παντού» να την επιβάλουμε. Πόσα κυκλώματα έχουμε εξαρθρώσει, πόσο το «ελληνικό FBI», το οποίο τόσο λοιδορήθηκε, Μιχάλη, -έτσι δεν είναι;- όταν για πρώτη φορά το συστήσαμε, έχει να επιδείξει εντυπωσιακές επιτυχίες στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ.

Γι’ αυτό και θέλω να επιμείνω ότι αυτή η πορεία είναι μια πορεία διαρκείας. Είναι μια πορεία ουσιαστικά η οποία θα μας επιτρέψει το 2030 να φτάσουμε στην Ελλάδα που ονειρευόμαστε, σε μία Ελλάδα όπου το διαθέσιμο εισόδημα θα προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε μία Ελλάδα όπου τα νέα παιδιά θα αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά να δουλέψουν και να εργαστούν στην πατρίδα μας.

Για μένα είναι πολύ ενθαρρυντικό όταν βλέπω αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία έρχονται και στηρίζουν την παράταξή μας. Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΟΝΝΕΔ και στη ΔΑΠ, γιατί βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων ιδεολογικών μαχών που δώσαμε και δίνουμε στα πανεπιστήμια.

Να αισθάνεστε, αγαπητέ Πρόεδρε της ΟΝΝΕΔ, σήμερα δικαιωμένοι, διότι μια μεγάλη μάχη την οποία δώσαμε από τη δεκαετία του ’80 για μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτή η μάχη επιτέλους δικαιώθηκε και τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια λειτουργούν στην πατρίδα μας, έτσι ώστε τα νέα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια να μην αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό.

Και πολλά νέα παιδιά να γυρίζουν, να επιστρέφουν στην πατρίδα μας. Είναι η γενιά του «brain drain», αυτοί που έφυγαν πριν από δέκα χρόνια, τώρα γυρίζουν στην πατρίδα μας, γιατί αισθάνονται ότι αυτή η χώρα, παρά τις δυσκολίες, κινείται στη σωστή κατεύθυνση και είναι μια χώρα η οποία μπορεί να τους προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες.

Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, να σας ζητήσω αυτούς τους μήνες -γιατί μπήκαμε πια στον τελευταίο χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027- που μεσολαβούν μέχρι την επόμενη κρίσιμη εθνική αναμέτρηση να δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα για να μπορέσουμε να πείσουμε, κυρίως τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να δυσαρεστήθηκαν, ότι αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά.

Και ότι εναλλακτικές οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα. Είναι σαν κάποιοι να θέλουν να επανέλθουν στο πολιτικό σκηνικό ωσάν να μην έχουν μάθει τίποτα από τα λάθη τα οποία διέπραξαν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών.

Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι, δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν. Θα δώσουμε τις απαντήσεις μας με ευπρέπεια, με πειστικό πολιτικό λόγο, στους χώρους εργασίας, στα καφενεία, στις κομματικές μας οργανώσεις, με έναν λόγο ο οποίος ταιριάζει στο ήθος και στο ύφος αυτής της μεγάλης παράταξης.

Και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι όταν έρθει η ώρα της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης, όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και της τελευταίας ψήφου, η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι αυτή την οποία οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο έχουμε αναλάβει.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, γιατί έχω πολλή δουλειά μπροστά μου, αλλά κάποιοι από εσάς θα φύγετε διακοπές.

Να είστε καλά, καλή δύναμη και εις το επανιδείν. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

Μητσοτάκης: Στέλνουμε μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας

Πριν από την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας ανά την Ελλάδα που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ευρύτερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, χάρη στα έργα εκτεταμένης κτηριακής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν, το ΚΥ Αιγάλεω, η οικοδομική άδεια του οποίου εκδόθηκε το 1983, πλέον παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης, διαθέτει γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων και παράλληλα συμμετέχει σε δράσεις πρόληψης, όπως το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Προλαμβάνω».

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δέσμευσή μας, να παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, υλοποιείται βήμα-βήμα», σημείωσε στο τέλος της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις παρεμβάσεις που έγιναν στο Κέντρο Υγείας, το οποίο καλύπτει 2.500 τετραγωνικά μέτρα, περιλαμβάνονται η θερμομόνωση των δωματίων, η εγκατάσταση νέων κουφωμάτων, η τοποθέτηση νέων δαπέδων, η πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, η αντικατάσταση των εργαστηριακών επίπλων και η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό τα τελευταία χρόνια, καλύπτει πληθυσμό άνω των 65.000 κατοίκων, εξυπηρετώντας πολλές περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Πέρυσι δέχτηκε περισσότερες από 57.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, ενώ διενεργήθηκαν παραπάνω από 90.000 εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Πριν από κάποια χρόνια οι κάτοικοι του Αιγάλεω και των όμορων Δήμων, θυμούνται αυτό το Κέντρο Υγείας σε πολύ προβληματική κατάσταση.

Σήμερα, όσοι το επισκεφθούν, θα διαπιστώσουν ότι τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δαπανήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, πράγματι έπιασαν τόπο. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, το οποίο καλύπτει όλες τις βασικές ειδικότητες, το οποίο έχει εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά μηχανήματα και βέβαια έχει στελεχωθεί με προσωπικό καλύπτοντας όλες τις βασικές ειδικότητες.

Στέλνουμε έτσι ένα μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας και να μην επιλέγουν για το οποιοδήποτε περιστατικό αμέσως να απευθύνονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των μεγάλων μας νοσοκομείων.

Το Κέντρο Υγείας εδώ είναι ανοιχτό μέχρι τις 21:00 το βράδυ και μπορεί, σας διαβεβαιώνω, να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πλειονότητα όλων των περιστατικών τα οποία θα φτάσουν εδώ για ιατρική περίθαλψη.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δέσμευσή μας, να παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, υλοποιείται βήμα-βήμα.

Και καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πια φτάνει στην ολοκλήρωσή του, πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό για τη σημαντικότατη αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε μιλάμε για Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών είτε μιλάμε για Κέντρα Υγείας είτε μιλάμε για νέες δραστηριότητες πρωτοβάθμιας υγείας, ψυχικής υγείας αλλά και δημόσιας υγείας που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Θέλω να κάνω μια ειδική μνεία στις προληπτικές εξετάσεις, στο πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, το οποίο συνιστά πράγματι μια τεράστια τομή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία των συμπολιτών μας και να ζητήσω και πάλι από τους πολίτες να κάνουν χρήση αυτής της δωρεάν υπηρεσίας η οποία παρέχεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με εξασφαλισμένη μάλιστα χρηματοδότηση πια και για τα επόμενα χρόνια.

Καλορίζικο, λοιπόν, το νέο Κέντρο Υγείας εδώ στο Αιγάλεω και είμαι σίγουρος ότι όσο οι κάτοικοι του Αιγάλεω, της Αγίας Βαρβάρας, του Χαϊδαρίου το γνωρίζουν, θα το εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο».

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε: «Παραδίδουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό έργο, ύψους τεσσάρων και άνω εκατομμυρίων, με την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω. Έχει ενισχυθεί και με εξοπλισμό.

“Τρέχουν” όλα τα Προγράμματα “Προλαμβάνω” εδώ. Μπορούν να έρθουν οι πολίτες να εξεταστούν δωρεάν, να κάνουν οδοντιατρικές πράξεις, να τους δει καρδιολόγος μέχρι και οφθαλμίατρος, μία σειρά από ειδικότητες που δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.

Συνοδεύεται, λοιπόν, η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση και με προσωπικό και με πρόσθετες υπηρεσίες, που αφορούν την ψυχική υγεία, τα νέα ζευγάρια, προκειμένου να έχουν οι πολίτες ολιστική φροντίδα».