Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο κτήριο της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας τη σημασία της ψηφιακής θωράκισης της χώρας.

Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν τον επιχειρησιακό πυρήνα για την κυβερνοάμυνα, φιλοξενώντας κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων ψηφιακών απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και η παραπληροφόρηση.

Το έργο, έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, υλοποιήθηκε μέσω δωρεάς του ιδρύματος Αθανάσιος Κ.

Λασκαρίδης, ενισχύοντας την ετοιμότητα του έμπειρου προσωπικού του Σώματος Πληροφορικής.

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“Η σημερινή είναι κομβική ημέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας” τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου και στο νέο της “σπίτι” στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που εγκαινιάστηκε σε ειδική τελετή, “ένα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί”.

Κάνοντας λόγο για το ψηφιακό μέτωπο και για τις απειλές που παίρνουν χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο της ψηφιακής σφαίρας.

Αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές αλλά και στις εκστρατείες παραπληφόρφόρησης που σπέρνουν σύγχυση και απειλούν ευθέως τη Δημοκρατία, κάτι που όπως είπε απαιτεί συνεχή εγρήγορση.

“Για αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμο των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις μας”, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας παράλληλα ότι “το νέο κτήριο της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας”.

Ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόκληση στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους απειλών, είναι μεγαλύτερη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.

“Σε έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απεναντι σε παλιούς αλλά και νέους κινδύνους”, τόνισε στη συνέχεια εξάροντας παράλληλα την ηγεσία του στρατεύματος και της ειδικής δομής και όλο το έμψυχο δυναμικό.

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Στη συνέχεια ευχαρίστησε το ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης που έκανε τη δωρεά για την κατασκευή του υπερσύγχρονου ψηφιακού οχυρού. “Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μονο για τις πράξεις τους αλλά και γιατί μπορούν να γίνουν παράδειγμα και σε άλλους ισχυρούς Έλληνες”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Λασκαρίδη, κ. Αθανάσιος Λασκαρίδης.

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Το νέο κτήριο στο Πεντάγωνο, το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 από τον δωρητή του έργου, κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών.

Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.

Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

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