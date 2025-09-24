Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ένας αστυνομικός, τον οποίο δάγκωσε ένας 24χρονος στο κέντρο της Αθήνας, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Σωκράτους, όταν αστυνομικoί αντιλήφθηκαν τον 24χρονο με ένα ψαλίδι στο χέρι να επιτίθεται σε μία αλλοδαπή γυναίκα και να προσπαθεί να την τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα. Την ώρα που οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και να τον δεσμεύσουν, ο 24χρονος δάγκωσε τον έναν αστυνομικό στο δεξί πόδι και χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον δεύτερο.

Όταν τον οδήγησαν στο τμήμα, διαπίστωσαν ότι λίγη ώρα νωρίτερα ο ίδιος άνδρας στην οδό Μάρνη χτύπησε στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι έναν αλλοδαπό και του άρπαξε το τσαντάκι, το οποίο περιείχε εξακόσια ευρώ. Το θύμα, μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις Α’ Βοήθειες.

Στο σακίδιο πλάτης του 24χρονου, που κατάγεται από την Παλαιστίνη, οι αστυνομικοί βρήκαν πέντε μαχαίρια και ακόμα ένα ψαλίδι.

Εξετάζεται η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Μετά από όλα αυτά δρομολογήθηκε η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του νεαρού δράστη από την Υπηρεσία Ασύλου. Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως είχε ήδη αναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αυτό θα γίνεται σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα.