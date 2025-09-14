Τούρκος οδηγός νταλίκας μαχαιρώθηκε έξω από ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ERTNews, ειδικότερα, έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν υπάλληλο ξενοδοχείου κι έναν Τούρκο οδηγό νταλίκας, ο οδηγός έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες μαχαιρωμένος πισώπλατα 2-3 φορές. Ο οδηγός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με το Thestival, τον 34χρονο οδηγό μαχαίρωσε μια 36χρονη, ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άνδρα μέσα στο φορτηγό του. Η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.