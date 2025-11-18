Η στιγμή που το μικρό παιδί έχει στο στόμα ηλεκτρονικό τσιγάρο στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι

Ένα ανησυχητικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, όταν επιβάτες απαθανάτισαν με τα κινητά τους τηλέφωνα ένα μικρό παιδί να έχει στο στόμα ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Μάλιστα, το παιδί ηλικίας περίπου 5-6 ετών ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του, με την ίδια να παρακολουθεί το σκηνικό «ατάραχη».

Στο βίντεο φαίνεται και ένα δεύτερο παιδί, πίσω από την μητέρα, η οποία αν και είδε το αγοράκι να έχει στο στόμα το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει, θεωρώντας ενδεχομένως ότι κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.