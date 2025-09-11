Αγιασμός με έναν μαθητή, τον 10χρονο Σάββα, που θα πάει φέτος στην Ε’ Τάξη, και τη δασκάλα του, Δέσποινα Μιχαήλ- η οποία θα υπηρετήσει για δεύτερη χρόνια στο ακριτικό νησί- έγινε στο Δημοτικό Σχολείο στην Τέλενδο

Στην τελετή παρευρέθη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος δήλωσε πως «το Σύνταγμα της Ελλάδος λέει ότι κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα σε δωρεάν εκπαίδευση σε κρατικά εκπαιδευτήρια και λέει επίσης ότι η πολιτεία έχει βασική αποστολή την Παιδεία, η οποία έχει στόχο μεταξύ άλλων να φτιάξει και να διαμορφώσει ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Παρών ήταν και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Χούπης.

«Εδώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, εδώ στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου Τελένδου, όλες οι υποχρεώσεις της πολιτείας δεν αποκτούν συμβολικό, αποκτούν ουσιαστικό χαρακτήρα και όλα τα δικαιώματα των πολιτών και ιδιαίτερα των πολιτών των νησιωτικών συγκροτημάτων και των παραμεθορίων περιοχών αποκτούν ένα διαφορετικό νόημα. Η εθνική κυριαρχία, αυτό το οποίο κάνει το κράτος να υπάρχει και το απαράβατό της, το απροσμάχητό της, το απαρασάλευτο της εθνικής κυριαρχίας δεν έχει να κάνει μόνο με την εδαφική, τη θαλάσσια και την εναέρια κυριαρχία μας ή με τα εδαφικά, τα θαλάσσια και τα εναέρια σύνορά μας, τα οποία ο ελληνικός στρατός, ο οποίος σήμερα εκπροσωπείται εδώ σε ανώτατο επίπεδο από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό προστατεύουν παλικαρίσια. Η εθνική κυριαρχία έχει να κάνει και με την ανθρώπινη παρουσία».

«Η ανθρώπινη παρουσία στις ακριτικές περιοχές δικαιώνει και δίνει πολύτιμο νόημα στην εθνική κυριαρχία. Γι’ αυτό και σήμερα εδώ, αυτό που συμβαίνει, αυτό που γιορτάζουμε, αυτόν τον αγιασμό που κάνουμε, τον κάνουμε όχι μόνο εν ονόματι της Παιδείας, όχι μόνο χάρη στη δασκάλα και στο μαθητή, αλλά το κάνουμε και εν ονόματι της εθνικής κυριαρχίας. Και οι υποχρεώσεις του κράτους και της πολιτείας απέναντί σας δεν ολοκληρώνονται με το να λειτουργεί αυτό το σχολείο, δεν ολοκληρώνονται με μέτρα τα οποία η πολιτεία παίρνει για να σας ανακουφίζει, δεν ολοκληρώνονται, κύριε Δήμαρχε, με την ανταπόκριση, σταδιακή, στις σοβαρές και δικαιολογημένες διεκδικήσεις σας, αλλά είναι μία ατέλειωτη, μία αέναη διαδικασία, η οποία πρέπει να συνεχίζεται και πρέπει πάντα η στοργή της πολιτείας να δίνεται αφειδώλευτα και να ξέρετε ότι η παρουσία μου εδώ ακριβώς αυτό υποδηλώνει: ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να κάνουμε».

«Εξακολουθεί η πολιτεία να έχει χρέος απέναντί σας, απέναντι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στα Δωδεκάνησα, απέναντι στους ακρίτες μας. Και βήμα βήμα, σταθερά, κρατώντας ανοιχτά τα σχολεία, όπως γίνεται εδώ, νοτιοανατολικά της Καλύμνου και στην Ψέριμο, σήμερα που μετά από 16 χρόνια ξανάνοιξε το δημοτικό σχολείο με μαθητές, ακούγονται πάλι παιδικές φωνές, ακούστηκε πάλι την ίδια ώρα που είμαστε εμείς εδώ ο αγιασμός και όλο αυτό το ενδιαφέρον και όλη αυτή η ανταπόκριση είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των υποχρεώσεων του κράτους» τόνισε ο κ. Τασούλας.