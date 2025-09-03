Δύο εβδομάδες χρειάστηκαν οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να ταυτοποιήσουν τον εκτελεστή 47χρονου από την Αλβανία, ο οποίος έπεσε νεκρός το βράδυ της 18ης Αυγούστου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί μέσα από βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να εντοπίσουν έναν 27χρονο, ο οποίος κατά την κατάθεσή του στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ φέρεται να ομολόγησε με λεπτομέρειες την πράξη του.

Πηγές ενημέρωσης της HuffPost αναφέρουν ότι ο 27χρονος δήλωσε πως έλαβε εντολή να σκοτώσει τον 47χρονο μέσα από τις φυλακές, ενώ έλαβε για το «συμβόλαιο θανάτου» 15.000 ευρώ ως αμοιβή. Χωρίς να κατονομάσει τον εντολέα του, το κίνητρο, αλλά και το άτομο που του έδωσε χρήματα και το όπλο του εγκλήματος, παραδέχθηκε τη δολοφονία.

Ο 27χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών και όπως δείχνουν τα στοιχεία συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη διακίνηση ουσιών, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν ναρκωτικά ενώ συνέλαβαν οι αστυνομικοί και έναν συνομήλικό του για διακίνηση.

Το βράδυ της 18ης Αυγούστου ο εκτελεστής είχε στήσει καρτέρι στον 47χρονο στη Μιχαήλ Βόδα, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του θύματος. Όταν ο 47χρονος έφθασε, ο δράστης τον προσέγγισε και άνοιξε πυρ. Μία βολίδα από το πιστόλι έπληξε το θύμα στον θώρακα. Ο εκτελεστής πάτησε και δεύτερη φορά τη σκανδάλη, αλλά το όπλο έπαθε εμπλοκή και στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα να τραβά το κλείστρο και να πέφτει ένα φυσίγγιο στο έδαφος, το οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί μαζί με τον άδειο κάλυκα κατά την αυτοψία τους. Αμέσως μετά ο πιστολέρο εξαφανίστηκε με τη μηχανή, με την οποία είχε φτάσει στην περιοχή.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών θεωρούν ότι η δολοφονία σχετίζεται με τη δραστηριότητα του αδελφού του θύματος, ο οποίος είναι έγκλειστος φυλακών και φαίνεται πως έχει αντιπαλότητα με έναν ομοεθνή του βαρυποινίτη.