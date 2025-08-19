Βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια η εκτέλεση τού 47χρονου από την Αλβανία στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στον Αγιο Παντελεήμονα, έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εικόνες οι αστυνομικοί βλέπουν έναν άνδρα μετρίου αναστήματος, ο οποίος φορά σκουρόχρωμα ρούχα και κράνος μηχανής, να φθάνει στο σημείο με ένα δίκυκλο, να σταθμεύει και πεζός να περιμένει τον στόχο του. Όταν ο 47χρονος έφθασε, ο δράστης τον προσέγγισε και άνοιξε πυρ. Μία βολίδα από το πιστόλι έπληξε το θύμα στον θώρακα.

Advertisement

Advertisement

Ο εκτελεστής πάτησε και δεύτερη φορά τη σκανδάλη, αλλά το όπλο έπαθε εμπλοκή και στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα να τραβά το κλείστρο και να πέφτει ένα φυσίγγιο στο έδαφος, το οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί μαζί με τον άδειο κάλυκα κατά την αυτοψία τους. Αμέσως μετά ο πιστολέρο εξαφανίστηκε με τη μηχανή, με την οποία είχε φτάσει στην περιοχή.

Γνωστός στις αρχές ο 47χρονος

Το θύμα έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές πορτοφολιών και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2022 ως μέλος πολυμελούς σπείρα κακοποιών.

Ως προς το κίνητρο της εκτέλεσης, οι ερευνητές του ανθρωποκτονιών θεωρούν πιο πιθανό αυτή να σχετίζεται με τις δραστηριότητες του αδελφού του θύματος. Πρόκειται για έναν 38χρονο, έγκλειστο των φυλακών Τρικάλων, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στη χώρα μας για ληστείες και εκβιάσεις, ενώ και στη γενέτειρά του έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν.