Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι μποξέρ και γυμναστής στο επάγγελμα και επιτέθηκε στον γιατρό, ορθοπεδικό στην ειδικότητα, χτυπώντας τον στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο γιατρός, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε ότι δεν γνώριζε τον επιτιθέμενο και πως δεν είχε προηγηθεί καμία λεκτική ή άλλη ένταση μεταξύ τους. Όπως ανέφερε, ο δράστης φάνηκε να πανικοβάλλεται από μια απλή κίνησή του.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο δηλαδή, νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω, είχε μυαλό μικρού παιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε με το που σηκώθηκα ότι θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορεί να τον πονέσεις στην εξέταση, άλλο αυτό».

Στη συνέχεια, ο γιατρός περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που ακολούθησαν, όταν ο άνδρας τον πλησίασε απειλητικά και εξαπέλυσε τη βίαιη επίθεση.

«Μου ήρθε πολύ κοντά, με πλησίασε. “Ρε γιατρέ δεν μου αρέσει η μούρη σου”, έτσι μου έλεγε. 20 λεπτά να με βαράει και να μου λέει “δεν μου αρέσει η μούρη σου”», ανέφερε.

Όπως κατέθεσε το θύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης του επαναλάμβανε ότι δεν του είχε κάνει τίποτα, ωστόσο ο δράστης συνέχιζε αμείλικτα να τον χτυπά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που επιτέθηκε στον γιατρό είναι γνωστός στις Αρχές για παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.