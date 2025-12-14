Στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο κατέληξε ένας 47χρονος διανομέας, ύστερα από καβγά στον δρόμο με τον οδηγό ενός ΙΧ αυτοκινήτου.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) στην οδό Υψηλάντου, στον Πειραιά. Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα και ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου γρονθοκόπησε στο πρόσωπο εκείνον του δικύκλου και αποχώρησε.

Μετά την καταγγελία του θύματος μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν το αυτοκίνητο στην Ακτή Μιαούλη.

Πέρασαν χειροπέδες στον 20χρονο για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, αλλά και για μη έκδοση ταυτότητας. Χωρίς ταυτότητα ήταν και ο 27χρονος συνοδηγός, αδίκημα για το οποίο τον συνέλαβαν και εκείνον.