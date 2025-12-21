Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ σε δρόμους και τελωνεία, παρά τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης σε διάλογο, με τους αγρότες να είναι διατεθειμένοι για γιορτές στα μπλόκα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι τα μπλόκα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, λίγο πριν την κορύφωση της εορταστικής κίνησης.

Από την πλευρά τους οι αγρότες απάντησαν πως θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των συμπολιτών μας που θα ταξιδέψουν μέσα στις γιορτές, ανοίγοντας τα διόδια, αλλά προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Χθες Σάββατο, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα προχώρησαν σε κινητοποιήσεις σε σταθμούς διοδίων και εθνικές οδούς.

Κομβικά σημεία της δράσης τους ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων και επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων, ενώ μοίρασαν δωρεάν προϊόντα στους διερχόμενους.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι αυτό γίνεται, καθώς όσα ακούστηκαν ήταν ασαφή και γενικότητες. Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση.

Γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας στις 12 το μεσημέρι

Στις 12 το μεσημέρι σήμερα, στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση ώστε να συζητήσουν το πως θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Δευτέρα ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση, η οποία δεν αποκλείεται να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα οι ταξιδιώτες.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς και η συνεργασία με τις Αρχές

Οι αγρότες συντονίζονται με τις Αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την επομένη των Χριστουγέννων.

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

