Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη χώρα.

Από την Κυριακή (30/11) παραμένει η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του.

Την ίδια στιγμή νέα μπλόκα στήνονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και στη Θεσσαλονίκη. Ήδη οι αγρότες με τα τρακτέρ τους ξεκίνησαν από τα Μάλγαρα και θα συνενωθούν με τους συναδέλφους τους από την Χαλάστρα, από τα Κύμινα και τη Βραχιά, στα διόδια των Μαλγάρων.

Ο δρόμος που οδηγεί στην εθνική οδό είχε κλείσει με περιπολικά στον κόμβο Μαλγάρων και αρχικά δεν άφηναν τα τρακτέρ να προχωρήσουν, ωστόσο πέρασαν στη συνέχεια με συνοδεία περιπολικού.

Στα διόδια Μαλγάρων στήθηκε το μπλόκο των αγροτών και περίπου στις 11.20 (1/12) οι αγρότες έκλεισαν το ρεύμα κατεύθυνσης προς Αθήνα.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον κόμβο των Μαλγάρων.

Ενταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών

Αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα και στη συνέχεια αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Μάλιστα, ένας οδηγός χτύπησε πάνω σε ένα τρακτέρ τον προφυλακτήρα του οχήματός του και στη συνέχεια ακολούθησε ένα επεισόδιο με ύβρεις. Τελικά, δημιουργήθηκε μία λωρίδα και όλα τα εγκλωβισμένα οχήματα αποχώρησαν. Πλέον, στην εθνική, στο ύψος των διοδίων είναι μόνο αγρότες και αστυνομικοί. Δυνάμεις της Τροχαίας πραγματοποιούν εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους.

Οι αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και από παρακαμπτήριες οδούς κατόρθωσαν να βγουν στην εθνική οδό στον κόμβο των Μαλγάρων και να παρατάξουν τα περίπου 200 τρακτέρ τους.

Σ. Φάμελλος από το μπλόκο των Μαλγάρων: Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών – Η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει σαν εχθρούς

Το μπλόκο των αγροτών στα διόδια Μαλγάρων, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς και χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματά τους, ζητώντας την απελευθέρωση των συλληφθέντων.

«Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι τίμιος. Η ύπαιθρος της χώρας μας ερημώνει και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς», δήλωσε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε:

«Και εκτός από τη μεγάλη κλεψιά που έχει γίνει στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τα τεράστια προβλήματα στο κόστος παραγωγής που δυσκολεύουν τη ζωή των αγροτών, πλέον έχουμε και τον ωμό αυταρχισμό και τη βία. Ζητάμε την απελευθέρωση των συλληφθέντων, διότι το μόνο που κάνουν οι αγρότες και εδώ στα Μάλγαρα είναι να διαδηλώνουν, γιατί θέλουν να ζήσουν στα χωριά τους».

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στις 5:30 το απόγευμα αναμένεται η συνέλευσή τους για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Την ίδια ώρα, η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές και τις παρακάμψεις για να περιορίσει τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, ένα ακόμη μπλόκο βρίσκεται στα Κουφάλια, όπου και εκεί θα αποφασίσουν αν θα κλείσουν τον δρόμο, ενώ οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης θα αποφασίσουν για τις κινητοποιήσεις τους αύριο.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι αγρότες – Ζητούν την απελευθέρωση των συλληφθέντων



Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα αγροτικά μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Έξω από το Τμήμα Μεταγωγών αλλά και μπροστά στο Μέγαρο είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες αγρότες για να τους στηρίξουν.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, οι αγρότες αναμένεται να περάσουν από την αυτόφωρη διαδικασία αργότερα το μεσημέρι καθώς κατηγορούνται για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης περιουσίας και αντίσταση.

Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο αγρότης και συνδικαλιστής, ο οποίος κατήγγειλε αστυνομική βία και παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ποια είναι τα βασικά αιτήματα – Το οικονομικό αδιέξοδο των αγροτών



Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα και σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες.

Οι αγρότες διεκδικούν:

Άμεση πληρωμή των καθυστερημένων ενισχύσεων

Δίκαιες τιμές προϊόντων

Μείωση κόστους παραγωγής

Αντιμετώπιση ζημιών από ευλογιά και ακραία φαινόμενα

Μειώσεις φόρων και εισφορών

Επανεξέταση του μηχανισμού συνδεδεμένων ενισχύσεων



Όπως εξηγούν, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η έλλειψη ρευστότητας έχει παγώσει την αγορά αγροτικών εφοδίων, με τα χρέη να συσσωρεύονται επικίνδυνα. Ταυτόχρονα, η ευλογιά έχει πλήξει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, με το Υπουργείο Υγείας να παρακολουθεί στενά την κατάσταση λόγω πιθανών επιδημιολογικών προεκτάσεων.