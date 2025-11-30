Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ αστυνομίας και αγροτών την Κυριακή, καθώς οι αγρότες προχωρούν στις κινητοποιήσεις τους, με πλήθος τρακτέρ να κλείνουν την Εθνική Οδό στον κόμβο της Νίκαιας.

Ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου και σημειώθηκαν επεισόδια με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Ένταση έλαβε χώρα και στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αγρότες έσπασαν το στηθαίο στον παράδρομο, μπήκαν στην εθνική οδό και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπήρξε τραυματισμός αγροτοσυνδικαλιστή.

Advertisement

Advertisement

Αγρότες της Καρδίτσας προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Τελικά ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μάλιστα έστειλαν μήνυμα περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης τους, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών που περιλαμβάνει μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

«Τις επόμενες ημέρες θα βγουν κι άλλοι συνάδελφοι. Αύριο (σ.σ. 01.12.2025) Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά, μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο, στις Σέρρες. Όλοι θα βγουν σε Εθνική Οδό» ανέφερε, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Συλληφθέντες στα αγροτικά μπλόκα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν σήμερα (30-11-2025) το μεσημέρι, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρεις ημεδαποί, οι οποίοι –κατά περίπτωση– προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Advertisement

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Advertisement