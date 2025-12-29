«Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης και της τροχαίας, τα μπλόκα ήταν ανοιχτά, ανοίξαμε και τα διόδια για να περνάει ο κόσμος με λιγότερα χρήματα. Εμείς ανοίξαμε τα μπλόκα να διευκολύνουμε τον κόσμο όπως θα το κάνουμε και την Πρωτοχρονιά στην έξοδο και στην επιστροφή, ανοίγουμε και τα διόδια για να πάει ο κόσμος στον προορισμό του ακόμη πιο γρήγορα δεν είναι δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα το πως το διαχειρίζεται η κυβέρνηση και η Τροχαία» δήλωσε σχετικά με τα μπλόκα από τους αγρότες στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Μεταξύ άλλων, είπε πως «είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι δεν αρνηθήκαμε να πάμε σε μια συνάντηση εφόσον αυτή η συνάντηση έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε στείλει δεκατέσσερα αιτήματα η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει ούτε ένα, δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά σε κανένα από τα αιτήματά μας. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο διάλογος ότι “έχετε δίκιο το κόστος παραγωγής είναι υψηλό, υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, υπάρχει πρόβλημα στην τιμή αλλά δεν υπάρχουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει η ΕΕ” και να σας πω το πιο απλό όλοι οι αγρότες σε όλες τις χώρες της ΕΕ έχουν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει;».

Ο κ. Μαρούδας είπε ότι δεν υπάρχει διάσπαση στο αγροτικό κίνημα: «11 μπλόκα από αυτά που αναφερόταν ότι συμμετείχαν στην σύσκεψη στην Επανομή έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και είπαν ότι συντάσσονται με την Πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και με όλα τα μπλόκα της υπόλοιπής Ελλάδας. Τα 11 μπλόκα από αυτά έχουν διαχωρίσει τη θέση τους κα πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα ένα- δύο μπλόκα που θα διαχωριστούν μέχρι σήμερα το βράδυ οπότε δεν υπάρχει καμία διάσπαση»

Ερωτηθείς αν θα κάνουν και Φώτα στα μπλόκα, απάντησε «μακάρι να μην κάνει κανένας Φώτα στα μπλόκα γιατί Πρωτοχρονιά θα κάνουμε».

«Εάν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το βήμα θα κλιμακώσουμε τη στάση μας, δεν έχουμε άλλο όπλο. Κλιμάκωση σημαίνει πολλά πράγματα ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Εμείς έχουμε δείξει την καλύτερη στάση και την καλύτερη διάθεση, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο ταυτόχρονα να δείχνουμε την διαμαρτυρία μας όμως όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή την αδιάλλακτη στάση κι εμείς θα πρέπει να κλιμακώσουμε την στάση μας γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα» είπε- ενώ ερωτηθείς για το αν θα κλείσουν λιμάνια και τελωνεία, είπε «ναι μπορούμε να το κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να κινηθεί η κατάσταση».