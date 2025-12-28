Λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα που μιλούν για «πρώτο ρήγμα» στο μέτωπο των αγροτικών μπλόκων, ο Ρίζος Μαρούδας από τη Νίκαια περνά στην αντεπίθεση: «Δεν υπάρχει ρωγμή, δεν υπάρχει διάσπαση. Οι κινητοποιήσεις προχωρούν κανονικά».

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, μιλώντας από το μπλόκο της Νίκαιας στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, διαψεύδει ευθέως ότι τα μπλόκα «σπάνε» σε στρατόπεδα. Επιπλέον αγρότες, όχι μόνο από το μπλόκο της Νίκαιας, κάνουν λόγο για «προβοκάτσια» που, όπως λένε, «δεν περνά», είτε διακινείται από μέσα ενημέρωσης είτε «ως πολιτική της κυβέρνησης» για να ενεργοποιηθεί «κοινωνικός αυτοματισμός».

Ο Ρίζος Μαρούδας (Eurokinissi- Motion Team)

«Θα διευκολύνουμε την έξοδο της Πρωτοχρονιάς – όπως κάναμε τα Χριστούγεννα»

Το βασικό μήνυμα που στέλνουν σήμερα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, είναι διπλό: Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, αλλά –όπως υποστηρίζει – χωρίς να στοχοποιηθεί ο κόσμος που ταξιδεύει.

Σύμφωνα με τον Ρίζο Μαρούδα, οι αγρότες θα επαναλάβουν το «μοντέλο των Χριστουγέννων», διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. «Από την Τρίτη ο κόσμος, παραμονές Πρωτοχρονιάς, θα μπορεί να ταξιδέψει χωρίς προβλήματα από τη δική μας πλευρά», λέει, αφήνοντας όμως ανοιχτό το τι θα ισχύσει στην επιστροφή μετά την αλλαγή του χρόνου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αγρότες καταγγέλλουν «παιχνίδια» της Τροχαίας και της κυβέρνησης που – όπως τονίζουν – ταλαιπώρησαν τους οδηγούς με «ατελείωτες και επικίνδυνες παρακάμψεις» μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, «για να στραφεί ο κόσμος απέναντί μας». Κάτι το οποίο το καταγγέλλει κι πλειοψηφία των πολιτών, Όπως προκύπτει και από χιλιάδες επώνυμες αναρτήσεις εκδρομέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε γραπτά είτε με βίντεό

Πάντως, αντίστοιχη εικόνα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων μεταφέρουν και ρεπορτάζ σε άλλα Μέσα Ενημέρωσης. Έντυπα, ηλεκτρονικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Όλα γράφουν και λένε για τον σχεδιασμό των μπλόκων, με αναφορές ότι από την Τρίτη επιστρέφουν στο «μοτίβο των Χριστουγέννων» για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Το «ρήγμα» που γράφτηκε – και τι απαντά η Νίκαια

Η αφορμή για τη συζήτηση περί «ρήγματος» είναι μια δημόσια διαφοροποίηση ομάδας μπλόκων που εμφανίζονται να ζητούν να ανοίξει δίαυλος διαλόγου με την κυβέρνηση. Σε σχετικό ρεπορτάζ αναφέρεται ότι 18 μπλόκα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, μετά από σύσκεψη στην Επανομή, ενώ από τη Νίκαια εκφράστηκαν σκληρές αντιδράσεις και η εκτίμηση ότι η διαφοροποίηση δεν θα αλλάξει τον σχεδιασμό για κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά.

Το ίδιο δημοσίευμα παραθέτει και ενδεικτική λίστα των μπλόκων που εμφανίζονται «έτοιμα» για συνάντηση με την κυβέρνηση (μεταξύ άλλων: Ευζώνων, Μπράλου, Αιγινίου, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών, Κομοτηνής, καθώς και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου).

Ο Ρίζος Μαρούδας απορρίπτει τη λογική ότι αυτό συνιστά «σπάσιμο» της ενιαίας γραμμής. «Αυτά τα σενάρια καλλιεργούνται για να μας αποδυναμώσουν. Δεν περνάνε», επιμένει, προσθέτοντας ότι «στα μπλόκα υπάρχει κοινός βηματισμός» και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά.

Το επόμενο ραντεβού: Σύσκεψη στις 3 Ιανουαρίου για τις «τελικές αποφάσεις»

Η είδηση που ξεχωρίζει από τη συνομιλία με τη HuffPost είναι η ημερομηνία της επόμενης κεντρικής σύσκεψης. Ότι δηλαδή στις 3 Ιανουαρίου αναμένεται νέα πανελλαδική σύσκεψη/συντονισμός για να κλειδώσουν «οι τελικές αποφάσεις» για την επόμενη φάση και τις περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Με λίγα λόγια, ο πανελλαδικός συντονισμός τοποθετείται μετά την Πρωτοχρονιά ώστε να δοθεί χρόνος για τις μετακινήσεις των πολιτών.

Αναρτήσεις και μποϊκοτάζ

Και μέσα σε όλα άρχισαν αναρτήσεις με «μπάνερ» και καλούν σε μποϊκοτάζ ελληνικών αγροτικών ,προϊόντων «όσο υπάρχουν τα μπλόκα». Αναρτήσεις που δεν έχουν όνομα και επίθετο αλλά βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «τρολ» που επιχειρούν να δυναμιτίσουν τη σχέση των αγροτών με την κοινωνία.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ακόμη και επαγγελματικοί κλάδοι που έχουν δεχτεί πίεση σε ορισμένες περιοχές, όπως οι ξενοδόχοι, όποτε τους δίνεται ευκαιρία δηλώνουν ότι «είναι στο πλευρό των αγροτών», όπως λέει χαρακτηριστικά.

Τι μένει ανοιχτό

Παρά τις διαβεβαιώσεις για «ομαλή έξοδο» των εκδρομέων, το κρίσιμο ερώτημα – και για τους οδηγούς – παραμένει το πώς θα κινηθούν τα μπλόκα μετά την Πρωτοχρονιά και ποιο θα είναι το εύρος της κλιμάκωσης. Σχετικές αναφορές κάνουν λόγο για σκλήρυνση της στάσης μετά την εορταστική περίοδο, ανάλογα με τις αποφάσεις των συνελεύσεων και τον κυβερνητικό χειρισμό.

Για τον Ρίζο Μαρούδα, όμως, το πολιτικό μήνυμα είναι ήδη καθαρό: «Δεν υπάρχει ρήγμα. Υπάρχει αγώνας – και συνεχίζεται».