Το αγροτικό ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, ανεβάζοντας την ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αγρότες περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις παρεμβάσεις της την Τετάρτη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν προβλέπεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση. Από κυβερνητικές πηγές εκπέμπεται μήνυμα διαλόγου, αλλά και αποφασιστικότητας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι «τα όρια της υπομονής έχουν εξαντληθεί», ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει κοινωνικό αυτοματισμό και να μεταθέσει τις ευθύνες στους ίδιους τους παραγωγούς. Παράλληλα, αγρότες από διάφορα μπλόκα δηλώνουν ανοιχτοί στον διάλογο, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν τις κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ήδη πραγματοποιούνται συνελεύσεις για τον συντονισμό των ενεργειών, ενώ έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες δράσεις, όπως το άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου για δύο ώρες και οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα.

Στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν το κλείσιμο της αερογέφυρας επ’ αόριστον, τονίζοντας ότι δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση για διορθωτικές κινήσεις. Αντίστοιχα, στη Δυτική Ελλάδα οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με επίκεντρο τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια Δρεπάνου και το λιμάνι της Πάτρας, ενώ η Περιμετρική Οδός Πατρών παραμένει κλειστή.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται για 34η ημέρα στο μπλόκο και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό για τα φορτηγά, με νέα συνέλευση να έχει προγραμματιστεί μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Παράλληλα, στη Ροδόπη και την Ξάνθη αναμένονται αποφάσεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ στη Βοιωτία έκλεισε η εθνική οδός στο Κάστρο με εκτροπές κυκλοφορίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, με όλα τα βλέμματα στραμμένα πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις που θα κρίνουν αν η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή αν θα οδηγηθεί η χώρα σε νέο γύρο δυναμικών κινητοποιήσεων.