«Την Τετάρτη η κυβέρνηση ανακοινώνει τις εξειδικεύσεις των μέτρων, είτε με τους αγρότες είτε χωρίς τους αγρότες», προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτά είναι τα μέτρα, δεν θα υπάρχουν άλλα. Και δεν θα υπάρξει άλλη υπομονή. Τα όρια έχουν εξαντληθεί».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξήντλησε την επιείκεια της ενώ επανέλαβε τη θέση της περί συμμετοχής μικρού αριθμού αγροτών στα μπλόκα, συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό των κατ΄επάγγελμα αγροτών. «Δεν είναι τα 4.000-5.000 τρακτέρ όλοι οι αγρότες της χώρας», είπε μεταξύ άλλων ενώ έστειλε μήνυμα ότι σε περίπτωση κλεισίματος δρόμων -όπως έχουν προαναγγείλει οι εκπρόσωποι των αγροτών- θα υπάρξουν κυρώσεις. «Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τα όρια έχουν εξαντληθεί. Είμαστε στο και 5», τόνισε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι «έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις μέρες».

Παράλληλα εκθείασε τη στάση της Τροχαίας, κάνοντας λόγο για θεωρίες ξυλολίου όσων υποστηρίζουν ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους.