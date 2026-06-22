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Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και έλλειψη κοστολογημένων προτάσεων, αντιπαραβάλλοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για συνεχή μείωση των φόρων.

Μαρινάκης άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις φορολόγησης των συνεργατών του, χαρακτηρίζοντάς τες ασυνάρτητες και τιμωρητικές.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος παρουσίασε σειρά νέων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών, των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων.

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου και την παροχή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων.

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Επίθεση στην αντιπολίτευση -και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ- εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το ύψος της ακρίβειας στη χώρα μας. Σχολιάζοντας πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος υποστήριξε ότι από το 2019 έως σήμερα το καλάθι των νοικοκυριών με 14 βασικά αγαθά έχει ακριβύνει πάνω από 60%, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό αλλά όχι σε αυτό τον βαθμό και ανέφερε ότι μετά από σχετική έρευνα που έκανε με τους συνεργάτες του το καλάθι στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αυξηθεί λιγότερο. Συγκεκριμένα από 38,6 ευρώ που έφτανε το 2019, σήμερα κοστολογείται στα 49 ευρώ και όχι στα 62 που υποστήριξη ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η αντιπολίτευση λαϊκίζει απίστευτα πάνω στο θέμα της ακρίβειας», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε ότι «επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις», ενώ επανέλαβε ότι η στόχευση της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών.

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Στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας και οι προτάσεις της Ε.Λ.Α.Σ. για τον τρόπο φορολόγησης και τις προτάσεις που κατέθεσαν στο δημόσιο διάλογο συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

«Λένε το ένα μετά το άλλο, χωρίς ειρμό και στοιχειώδη κοστολόγηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξηγώντας ότι αυτές οι προτάσεις αναδεικνύουν «την υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε ότι «το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρήσουν φορολογώντας. Αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θέλουμε να φορολογήσουμε κανέναν, θέλουμε να συνεχίσουμε τις μειώσεις φόρων. Είναι χάος αυτό που μας χωρίζει».

Τα μέτρα της κυβέρνησης που στηρίζουν οικογένειες και ευάλωτους πολίτες

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε αναλυτικά για τις διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, όπως συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης:

• Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα, το ελάχιστο όριο οφειλών.

• Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

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• Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

• Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

• Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

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• Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη, έχει δρομολογήσει την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.

• Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

• Αυξάνεται σε 300, από 250 ευρώ που είναι σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

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• Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

• Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.

«Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης», τόνισε στη συνέχεια.

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