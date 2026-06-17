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«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια πονάει σήμερα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στη Βούλα και αφού ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορώ να τάξω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να υλοποιήσω την επόμενη μέρα» εστίασε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Μία στοχευμένη κίνηση που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός παρουσιάζεται στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι η εφαρμογή «PosoKanei», μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες για τον ίδιο επιλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μία ιδέα για το πως θα λειτουργεί αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο και για τη στόχευση του:

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«Θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μία πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε «PosoKanei» και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας «καλάθι του νοικοκυριού» και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε. Θα μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.

Θα λύσει το πρόβλημα; Προφανώς και όχι, αλλά θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να μπορεί να γνωρίζει πραγματικά ποιο σούπερ μάρκετ ή ποιο κατάστημα έχει ανά πάσα στιγμή την καλύτερη τιμή.»

Ένα μεγάλο μέρος της ακρίβειας οφείλεται στις υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι τελευταίες εξελίξεις όμως δίνουν μία σαφώς πιο αισιόδοξη προοπτική, τόσο για την ειρήνευση στην περιοχή όσο και για την επιστροφή στην κανονικότητα. Ήδη φαίνονται τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης των τιμών του πετρελαίου στη διεθνή αγορά και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης να φανεί το ταχύτερο δυνατό αυτή η μείωση και στις τσέπες των καταναλωτών.

«Είναι πολύ θετική η εξέλιξη του τερματισμού, καθώς φαίνεται, του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το βλέπουμε ήδη, να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.

Και θέλω να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε πτώση στις τιμές των προϊόντων βενζίνης και ντίζελ, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει πολύ καλά ότι το ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης για αυτό και έχει ως κεντρική προτεραιότητα την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

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«Πυρά» κατά της αντιπολίτευσης για τις τζάμπα παροχές

Με αφορμή όμως τα όσα έχουν προταθεί τις τελευταίες ημέρες από ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ, ειδικά για τις δωρεάν μετακινήσεις πολιτών με τα μέσα μεταφοράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

«Ο «Τζάμπα 1» ανταγωνίζεται τον «Τζάμπα 2» και θα ακολουθήσει και «Τζάμπα 3» και «Τζάμπα 4». Τους λέω, λοιπόν, ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι «τσάκισαν» στους φόρους τη μεσαία τάξη» είπε μεταξύ άλλων «φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη ενώ παράλληλα έδωσε το δικό του στίγμα για την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

«Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας», είπε χαρακτηριστικά.

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«Εκλογές το 2027 – Το βασικό δίλημμα είναι πειραματισμοί ή εμπιστοσύνη σε μία κυβέρνηση που έχει δείξει συνέπεια λόγων και έργων»

Αναφερόμενος στις εκλογές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα γίνουν το 2027 και διέψευσε κάθε σενάριο για πρόωρες κάλπες.

«Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή «έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς».

Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά: αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα «3Β» το κάνω τρία χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές. Γιατί είναι χρέος μας να επικοινωνούμε με τους πολίτες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ ξεκαθαρίζοντας ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας, έθεσε ξανά το δίλημμα της κάλπης:

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«Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό; Ή να εμπιστευτούμε μία κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά;

Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς οι οποίοι ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι ότι αυτά τα οποία μας τάζουν δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν ή να εμπιστευτούμε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχει δείξει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία είπαμε και σε αυτά τα οποία κάνουμε;»

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