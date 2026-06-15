Αναφερόμενος στις θετικές συνέπειες που θα έχει για την οικονομία η ειρήνη στην περιοχή, σημείωσε ότι « φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή. Και είναι και κάτι που κατ΄απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση».

Τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, «η κυβέρνηση χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», τόνισε ότι «ενθαρρύνουμε την προσήλωση στο διάλογο και τη διπλωματία» και υπογράμμισε την «ανάγκη αποκατάστασης της ανεμπόδιστης ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.»

Κυβέρνηση: Χαιρετίζουμε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Υπάρχει αποκλιμάκωση στην τιμή του πετρελαίου και περιμένουμε να περάσει στον καταναλωτή

Τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, «η κυβέρνηση χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», τόνισε ότι «ενθαρρύνουμε την προσήλωση στο διάλογο και τη διπλωματία» και υπογράμμισε την «ανάγκη αποκατάστασης της ανεμπόδιστης ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.»

Αναφερόμενος στις θετικές συνέπειες που θα έχει για την οικονομία η ειρήνη στην περιοχή, σημείωσε ότι « φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή. Και είναι και κάτι που κατ΄απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση».