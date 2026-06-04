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Με ιδιαίτερη προσοχή και αναλύοντας τα ποιοτικά ευρήματα που προκύπτουν παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που περιλαμβάνουν πλέον τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Το θέμα της πρωτιάς είναι αναμφισβήτητο, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται -και μάλιστα με απόσταση- σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τον δεύτερο. Που σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία εμφανίζονται να κοντράρονται για τη δεύτερη θέση.

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Στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η αυτοδυναμία, κάτι όμως που μοιάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Το Μέγαρο Μαξίμου, στον σχεδιασμό του για την εκλογική αναμέτρηση, εστιάζει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Πρόκειται κυρίως για πολίτες που σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και για τους δικούς τους λόγους φαίνεται σήμερα να έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα της Πειραιώς. Εκεί θα στοχεύσει η κυβερνητική πλειοψηφία, εστιάζοντας την προσπάθεια της σε δύο βασικούς άξονες. Στο σχέδιο κυβερνησιμότητας της παράταξης και στην αποτελεσματικότητα της.

Το πλάνο του για την Ελλάδα του 2030 ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ανέλυσε στο Συνέδριο του κόμματος και θα συνεχίζει να το παρουσιάζει όλο το επόμενο διάστημα, αναδεικνύοντας παράλληλα την έλλειψη εναλλακτικών προτάσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Βασικό σημείο της τακτικής που θα εφαρμοστεί και η υπενθύμιση των πεπραγμένων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να γίνουν ξεκάθαρες οι διαφορές, η ανάπτυξη που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα και τελικά η σύγκριση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο διακυβέρνησης.

Το πεδίο της αποτελεσματικότητας, το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», θα είναι από τα βασικά σημεία που θα τονίζονται καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Για τους επόμενους μήνες προβλέπεται πληθώρα παράδοσης έργων, κάτι που θα ενισχύσει την εικόνα της κυβέρνησης καθώς θα φανεί στην πράξη η συνέπεια λόγων και έργων και η υλοποίησης των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει.

Ο σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου περιλαμβάνει συνεχείς εξορμήσεις κυβερνητικών κλιμακίων και στελεχών της παράταξης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας για να κάνουν γνωστό το έργο της κυβέρνησης. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε περιοχές που καταγράφεται μεγαλύτερη μείωση της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, όπως η βόρεια Ελλάδα. Στόχος η συσπείρωση των ψηφοφόρων της Πειραιώς και το εκ νέου «άνοιγμα» σε πολίτες που πολιτικά τοποθετούνται στο χώρο του κέντρου. Για αυτό και θα τονίζεται διαρκώς η κρισιμότητα των εκλογών, σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί η χαλαρή ψήφος ή η ψήφος διαμαρτυρίας.

Εφόσον επιτευχθεί η επανασυσπείρωση η αυτοδυναμία είναι εφικτή, εκτιμούν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι περιοδείες υπουργών και βουλευτών του κόμματος θα ξεκινήσουν άμεσα, πιθανόν αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση που θα έχει η Πολιτική Επιτροπή στις 10 Ιουνίου.

Μία εκκρεμότητα επίσης που αναμένεται να διευθετηθεί άμεσα είναι η ανακοίνωση του νέου υφυπουργού Περιβάλλοντος που θα αναπληρώσει το κενό που άφησε η απώλεια του Νίκου Ταγαρά.