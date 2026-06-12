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Ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κώτσηρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ειδικότερα ορκίσθηκαν:
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- ο Γεώργιος Κώτσηρας, ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
- ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ως Υφυπουργός Εξωτερικών
- η Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ως Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών.