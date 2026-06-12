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Ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης , Γιώργος Κώτσηρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης (βίντεο-εικόνες)

Ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κώτσηρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

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