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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει τις οριστικές του αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών εντός του Αυγούστου, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί περιοδείες για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.

Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης εκπονεί το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Στελέχη του κόμματος καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση περίπου πενήντα έως εβδομήντα νέων υποψήφιων βουλευτών με στόχο την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.

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Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει μιλήσει για μαραθώνιο έως τις εκλογές, όμως το τελευταίο διάστημα οι ρυθμοί στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στην Πειραιώς θυμίζουν σπρίντερ.

Ο βασικός λόγος της εντατικοποίησης των προετοιμασιών για την εκλογική μάχη είναι ότι υπάρχουν κάποια ορόσημα και μέχρι την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί βασικές προτεραιότητες, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το κόμμα.

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Στόχος η ετοιμότητα όλου του μηχανισμού, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Η δήλωση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσει η πολιτική τοξικότητα, αναζωπύρωσε τα σενάρια για διεξαγωγή των εκλογών το φθινόπωρο. Κάτι που δεν επιβεβαιώνει βέβαια η κυβέρνηση. Όσο όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία προσφυγής στις κάλπες, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Τις οριστικές του αποφάσεις αναμένεται να τις πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στον Αύγουστο.

Πάντως ήδη εκπονείται από τον Κωστή Χατζηδάκη το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ την ίδια ώρα το οικονομικό επιτελείο μελετά τη δέσμη των μέτρων που θα εισηγηθεί στον πρωθυπουργό για να ολοκληρωθεί έτσι το «πακέτο» των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη τρέχουν επίσης για τις τελευταίες «πινελιές» σε έργα που πρόκειται να παραδοθούν το επόμενο διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο των εντατικών προετοιμασιών, το Μέγαρο Μαξίμου έχει σχεδιάσει και το πρόγραμμα των περιοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος είναι σε κάθε επίσκεψη του πρωθυπουργού να υπάρχει ουσιαστικό αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα το πρωί ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Βόρεια Εύβοια. Πρώτος σταθμός του το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας όπου θα αναφερθεί για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έναν τομέα που η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς και λίγη ώρα αργότερα θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, τελευταία στάση θα είναι το εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.

Μέσω των περιοδειών του και των επαφών του με τους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναδεικνύει το κυβερνητικό έργο και θα παρουσιάζει τους κεντρικούς πολιτικούς άξονες και τον σχεδιασμό του για την Ελλάδα του 2030.

Θέμα ημερών η ανακοίνωση περίπου 50 υποψήφιων βουλευτών

Την ίδια ώρα στην Πειραιώς συνεχίζονται πυρετωδώς οι εργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν από 50 έως 70 ονόματα υποψήφιων βουλευτών.

Όπως έχει προαναγγείλει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται μία ουσιαστική ανανέωση στις λίστες καθώς θα υπάρξουν αρκετές υποψηφιότητες νέων ανθρώπων που έχουν διείσδυση στην κοινωνία.

Το θέμα των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων το χειρίζεται ο νέος γραμματέας του κόμματος μαζί με τους Γιάννη Σμυρλή, Θανάση Νέζη και Στέλιο Κονταδάκη ενώ τον τελευταίο λόγο έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.