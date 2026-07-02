Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση εναντίον τριών ατόμων στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς την ως άνανδρη πράξη ακραίας βίας.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών και ηθικών αυτουργών της επίθεσης.

Μαρινάκης κατηγόρησε πολιτικές δυνάμεις για ανοχή απέναντι σε πρακτικές βίας, καταλήψεις και επιθέσεις που υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα.

Η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να επιβάλει τον νόμο σε κάθε χώρο, απορρίπτοντας κάθε μορφή εκφοβισμού από εγκληματικά στοιχεία.

Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, καλώντας τους πολίτες να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην τρομοκρατία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο μπρίφινγκ ο Παύλος Μαρινάκης.

Advertisement

Advertisement

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στράφηκε κατά όσων προχωρούν σε πράξεις που μπορεί να τρομοκρατήσουν ή και να απειλήσουν τη ζωή άλλων ανθρώπων, κάνοντας αναφορά σε τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών ή και σε τρικάκια που ρίχνουν κάποιοι σε σπίτια, γραφεία, ή επαγγελματικούς χώρους πολιτών λόγω διαφορετικής ιδεολογίας και εξαπέλυσε «πυρά» κατά κομμάτων και πολιτικών που δικαιολογούν τέτοιου είδους πρακτικές.

«Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.

Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.

Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Advertisement

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη οι τελευταίες βομβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ήταν αντίποινα στην απόφαση της κυβέρνησης «να βγάλει τους εγκληματίες της άκρας αριστεράς από τα πανεπιστήμια».

«Όλα αυτά τα κόμματα, τόσα χρόνια ήταν με τη νομιμότητα ή με τις καταλήψεις;»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέρριψε ευθύνες και σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας για την ανοχή που είχαν δείξει στο παρελθόν απέναντι σε πράξεις βίας και έφερε ως παράδειγμα τα γεγονότα μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Αφού ξεκαθάρισε ότι εστιάζει στις ευθύνες όσων επιχειρησιακά είχαν την ευθύνη να τηρήσουν τον νόμο, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε την απόφαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να πατάξει παραβατικές συμπεριφορές όπως καταλήψεις, κλείσιμο πανεπιστημίων, συλλογικότητες που αντιδρούν σε αστυνομικές επιχειρήσεις.

«Όλα αυτά τα κόμματα, τόσα χρόνια ήταν με τη νομιμότητα ή με τις καταλήψεις;», διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε: «Η εφαρμογή του νόμου έχει περάσει στο υποσυνείδητο κάποιων ανθρώπων ως κάτι ακροδεξιό. Δεν είναι ακροδεξιό. Είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη δημοκρατία μας. Όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος, έχουμε μία λειψή δημοκρατία. Ας το συνειδητοποιήσουν αυτό όλα αυτά τα κόμματα. Προφανώς είναι σημαντικές οι ανακοινώσεις αλλά δεν θα ξεχάσου και τις πολλές φορές που ο χώρος της αριστεράς, και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς, φοβόταν να καταδικάσει τους εγκληματίες, επιτίθετο στην ελληνική αστυνομία, δικαιολογούσε τέτοιες συμπεριφορές και ο δικός μας ο χώρος έκανε ότι δεν έβλεπε».

Advertisement

Αναφερόμενος στο αποψινό κάλεσμα της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ για συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της τρομοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «είναι μία συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το “ως εδώ” και είναι αυτονόητο το κάλεσμα σε όλη την κοινωνία» και εξέφρασε την ευχή να παραστούν πολίτες και από άλλα κόμματα.

«Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο», είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Advertisement