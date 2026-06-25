Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, καλώντας τους υπεύθυνους της αγοράς να ευθυγραμμιστούν με τη διεθνή πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την αυστηρή εποπτεία της αγοράς ώστε οι τιμές να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα το συντομότερο δυνατό.

Σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε τα πεπραγμένα της προηγούμενης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης δεν διαγράφει το κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν παρέχεται καμία πολιτική κάλυψη, τονίζοντας παράλληλα την υποχρέωση συμμόρφωσης στις αιτήσεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών Αρχών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών και στην ελληνική αγορά, καθώς ήδη στη διεθνή η τιμή του πετρελαίου έχει σημειώσει μεγάλη πτώση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «πρέπει να δούμε κι άλλη αποκλιμάκωση τις επόμενες ημέρες. Κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης, τουλάχιστον για αρχή, είναι η εποπτεία των τιμών για να επιστρέψουν εκεί που πρέπει να επιστρέψουν».

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από τη στιγμή που αίρεται ο λόγος αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου, δηλαδή η κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, «οφείλουν αυτοί που απευθύνονται στον καταναλωτή, να επιστρέψουν τις τιμές εκεί που ήταν πριν. Αναμένουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό και παρακολουθούμε πολύ στενά», ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Advertisement

Advertisement

Επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα: «Καμία σκιώδη κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μίας κανονικής κυβέρνησης»

Σε τοποθέτηση του για το θέμα της ρύθμισης της κυβέρνησης για την προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας ότι ήταν ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έδωσε κόκκινα δάνεια σε funds.

Στη συνέχεια -απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη «σκιώδη» κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας- ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε δριμύτερη επίθεση κάνοντας αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μας κόστισε περίπου 120 δισ. ευρώ ως κράτος, 30 καινούριος ή αυξημένους φόρους, κάποιες χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλακίσθηκαν και το ότι η χώρα βρέθηκε στους τελευταίους δείκτες της ΕΕ», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Καμία “σκιώδη“ κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μίας κανονικής κυβέρνησης».

Για υπόθεση Αβραμόπουλου: «Δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν»

Ερωτηθείς και για το θέμα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν» και αφού αναφέρθηκε στη διαδικασία που προβλέπεται, πρόσθεσε: «Ας μην βιαζόμαστε, ας μην καταδικάζουμε έναν άνθρωπο, έχει δώσει τις εξηγήσεις του ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνονται πειστικές».

Μιλώντας πάντως για τη διαδικασία με τις Αρχές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Είναι αυτονόητο ότι όταν οι Αρχές ζητάνε κάτι, είτε οι ελληνικές είτε οι ευρωπαϊκές Αρχές, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε. Όχι μόνο ως πολιτικοί αλλά συνολικά ως πολίτες».