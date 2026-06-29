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Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές για το αποτέλεσμα της θα γίνουν δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, στις 14:00.

Όπως ενημερώνουν από το Μάγαρο Μαξίμου η σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

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